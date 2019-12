Grandioser Konzertauftakt

Viele Musikfreunde fanden sich ein und ließen sich von den Musikern auf eine klangvolle Reise durch verschiedene musikalische Stilrichtungen mitnehmen. Von Weihnachtsliedern über Klassiker bis hin zu verschiedenen Medleys aus großen Kinofilmen reichte das Repertoire der Bläser.

Nach einem sanften musikalischen Opening und der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Musikvereins Jan Böckenholt folgte mit „Backdraft“ sogleich ein sehr actiongeladenes Kino-Medley und ließ für die Zuhörer keine Zweifel: Neben der weihnachtlichen Einstimmung zielt der Musikverein in den Kirchenkonzerten vor allem darauf ab seine gesamte Bandbreite in einer großartigen Klangkulisse unter Beweis zu stellen. Und genau das ist den Musikern unter der Leitung von Dirigent Dirk Löchte wahrlich gelungen.

Den besonderen Reiz machte dabei sicherlich auch die Zusammenstellung von kraftvollen, vielseitigen Orchesterstücken wie „Skyfall“ oder „Harry Potter“ einerseits und wunderbar kombinierten Weihnachts-Arrangements wie der „Advents-Fantasie“ oder dem „Christmas-Festival“ andererseits aus. Auch klassische Musikstücke von „Highland Cathedral“ bis hin zu Chart-Erfolgen der jüngeren Vergangenheit fanden ihren Platz im Programm und wurden teils mit tollen Solo-Einlagen abgerundet.

Kurze Zeit zum Durchatmen bekamen die Musiker durch kurze Moderationseinlagen von Daniel Benefader, der die Zuhörer mit interessanten Informationen zu den einzelnen Stücken durch das vielfältige Programm des Musikvereins führte.

Sichtlich stolz zeigte sich der musikalische Leiter Dirk Löchte über seine knapp 50-köpfige Mannschaft, die er in den vergangenen Monaten sehr intensiv auf die Kirchenkonzerte vorbereitet hat. „Danke!“, wandte er sich an die Musiker, „Das ist wirklich das Highlight des Jahres.“

Mit Blick auf das Jubiläumsjahr 2021 ließ der Vorsitzende Jan Böckenholt zudem durchblicken, dass die intensive Nachwuchsarbeit fortgesetzt wird. „Aktuell haben wir etwa 40 Nachwuchs-Musiker in Ausbildung, mal schauen wie groß dann unser Jubiläums-Ensemble ist.“

Aufgelockert durch eine besinnliche Geschichte von Anke Lütke-Wienker näherte sich das tolle Konzert nach circa 1,5 Stunden dem Ende und mündete in einem Gruppensingen bekannter Weihnachtslieder. Nun freuen sich die Musiker auf viele Gäste beim zweiten Kirchenkonzert, Dieses findet am kommenden Sonntag um 16.30 Uhr als Heimspiel in der Füchtorfer Pfarrkirche statt.