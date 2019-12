34 Kinder erhielten an der Johannesschule im Rahmen einer kleinen Feierstunde ihre Sportabzeichen. Das waren fast 60 weniger als im Jahr zuvor.

An der Nikolausschule legten 116 Nachwuchssportler die Prüfungen erfolgreich ab, rund 25 Kinder weniger als 2018.

18 Mal hieß es bei den Nikolausschülern „Bronze“, 69 Mal „Silber“ und 18 Kinder trugen das Goldene Abzeichen nach Hause. Zum ersten Mal waren in diesem Jahr die Erstklässler nicht zu den Prüfungen angetreten. „Das bringt zu viel Unruhe in die erste Zeit“, begründete Schulleiterin Stefanie Dilla-Kell die Entscheidung.

An der Johannesschule überreichten die beiden Sportlehrer Jana Stafflage und Dennis Brügger drei Bronzeabzeichen, 21 Mal die Urkunde für Silber und drei Mal die für Gold. „Es ist schön, dass ihr so fleißig dabei wart“, freute sich Schulleiterin Maria Erdmann und bedankte sich zugleich bei Lena Strotmeier als Vertreterin der Sparkasse für die finanzielle Unterstützung.

Gerade von den Kindern des dritten und vierten Schuljahrs werde schon eine sehr hohe Leistung gefordert, hob Elke Ulbrich, Verantwortliche des Kreissportbundes für die Sportabzeichen-Abnahme, lobend hervor. Verpatzte Prüfungen seien während der Saison auch mittwochs beim allgemeinen Sportabzeichen-Training im Brook nachzuholen, gab sie den Kindern als Tipp mit auf den Weg.

Als wichtiger Knackpunkt erwies sich an der Johannesschule einmal mehr das Schwimmen, erläuterte Erdmann. Das heißt, die Kinder konnten die leichtathletischen Prüfungen erfolgreich abgelegen, aber den Nachweis der Schwimmfähigkeit nicht erbringen. Aus Mangel an Hallenkapazität sei Schwimmunterricht nur im Freibad möglich. Im vergangenen Sommer habe die Schule zum ersten Mal sechs Schwimmstunden pro Klasse fest im Stundenplan integriert und so auch Kinder zur Schwimmfähigkeit gebracht.

Die Nikolausschule verlässt sich bei dem Thema auf Elternarbeit: „Schwimmunterricht können wir aus verschiedenen Gründen nicht leisten“, sagte Dilla-Kell auf Nachfrage. Dafür würden die Eltern immer wieder intensiv auf ihre Verantwortung hingewiesen.