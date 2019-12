Schwungvolle Weihnachtsfeier

Angefangen von einem Hirten-Klatschspiel der 1a bis zu dem Tanz „All I want ist christmas for you“ der Klasse 4b war so ein buntes Programm mit Liedern, Gedichten und Theaterstücken entstanden. Die Jekits-Kinder – ein Angebot in Kooperation mit der Musikschule – zeigten unter der Leitung von Christiane Brenne in zwei Chören, temperamentvoll was sie gelernt hatten. Als besondere Einzelleistung präsentierte Manchalaa aus der vierten Klasse die vierseitige Veena, ein traditionelles indisches Instrument, und ließ darauf sowohl ein tamilisches Lied, als auch das deutsche Weihnachtslied „O Tannenbaum“ erklingen. Das gemeinsame Abschlusslied „Stern über Bethlehem“ entließ Eltern, Kinder und Lehrer Richtung Feiertage.