Schlepper im Dauereinsatz

Aktion der Landwirte kommt super an

Sassenberg -

Strahlende Gesichter bei Eltern und Kindern, aber auch strahlende Gesichter bei den organisierenden Landwirten: Die „Treckerfahrstunde“ der Initiative „Land schafft Verbindung“ auf einem Acker an der B475 erwies sich am vierten Advent als voller Erfolg. „Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen kommen würden“, freute sich Hubert Schulze Roberg, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsvereins Sassenberg.