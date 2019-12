Jäger über Ergebnis enttäuscht

Das Hauptziel dieser Jagd, nämlich die anhand von frischen Fährten und Wildkamera-Bildern in der Region nachgewiesene, hohe Wildschweinpopulation einzudämmen, wurde aber nicht erreicht. Dabei sei es doch gerade jetzt, wo die Afrikanische Schweinepest (ASP) bereits in den Nachbarländern Polen und Belgien grassiert so wichtig, einer Ausbreitung vorzubeugen.

Etwas enttäuscht blickten die Jäger auf das Resultat, die sogenannte „Strecke“. Nur drei Wildschweine wurden in vier Stunden erlegt, allerdings auch 32 Rehe und drei Füchse, die ebenfalls zum Abschuss freigegeben waren.

Rehbestände werden dezimiert, um vermehrte Bissschäden an Waldpflanzen zu vermeiden. „In der Region gibt es gerade viele und große Flächen mit Senf, der auf den Äckern als Zwischenfrucht gepflanzt ist. In diese Unübersichtlichkeit könnten die Schweine beim Jagdgeschehen geflüchtet sein“ mutmaßt Stefan Farwick, Leiter des Glandorfer Hegerings Heide.

Spannung lag in der Morgenluft als die Jäger zur traditionellen Begrüßung mit Jagdhornsignalen und Sicherheitseinweisung zusammenfanden. In Warnwesten und mit Leuchtband am Hut verteilten sie sich anschließend auf Ansitze in den Revieren. Diese durften sie in den vier Stunden Jagdzeit der Sicherheit wegen nicht verlassen. Teil der Jagdgesellschaft sind neben den Schützen auf den Hochsitzen die „Treiber“ die durch Dickicht streifen und mit Hilfe ihrer Hunde das Wild in Richtung der Ansitze scheuchen. Bellen und Schüsse hallten durch die Natur, dazu das laute Rufen der Treiber: „Hoap, hoap, hoap“, damit der nächste Jäger wusste: „Jetzt nicht schießen, die Treiber nähern sich.“

Ab Mittag wieder Ruhe im Wald: Die Jäger versammelten sich zum Abschluss auf verschiedenen Höfen in ihrem jeweiligen Revier. Eine, im jagdlichen Brauchtum übliche Jagdstrecke wurde dieses Mal nicht in Gänze gelegt. „Wir Jäger möchten nicht die Ursache für eine Verbreitung eventueller Krankheiten sein. Deswegen wird das tote Wild nicht unnötig weit transportiert. Am jeweils nächsten Treffpunkt legen wir es als kleinere Strecke aus“, erklärte der Telgter Jagd-Mitorganisator Andreas Pröbsting. Die für den Menschen nicht verwertbaren Organe der Tiere, die sonst als Futter für Fleischfresser im Wald verbleiben durften, werden nun aufgrund der möglichen ASP-Gefahr in, vom Veterinäramt bereitgestellte „Schwarzwild-Aufbruchtonnen“ entsorgt.

Alle erlegten Wildschweine werden auf ASP und auf Trichinen untersucht. Dafür entnehmen geschulte Jäger Blut sowie 60 Gramm sehnenreiche Muskulatur aus den Zwerchfellpfeilern und dem Vorderlauf und markieren Tier und Probe entsprechend, damit es zu keiner Verwechslung kommt. Die Proben werden an das zuständige Veterinäramt verschickt. Das Wildbret darf erst nach Erhalt eines negativen Untersuchungsergebnis verwertet werden.

Trichinen sind Fadenwürmer die als Parasiten in der Muskulatur des Wilds leben. Eine Übertragung auf den Menschen kann durch trichinenhaltiges, nicht durcherhitztes Schweinefleisch, erfolgen. Das führt zu Schwindel, Erbrechen und Durchfall, im schlimmsten Fall zu einer Verbreitung der Larve im Menschenkörper, was tödlich enden kann. Die Viruserkrankung ASP hingegen ist nicht gefährlich für den Menschen, aber hochansteckend unter Haus- und Wildschweinen. Übertragen wird sie durch direkten Kontakt zwischen infizierten Schweinen oder deren Fleisch. Auch weggeworfene Lebensmittel, die den Erreger enthalten, bilden ein Übertragungsrisiko. Ein Aus-bruch dieser Seuche hätte enorme wirtschaftliche Schäden zur Folge. Im Ernstfall müssten nicht nur massenweise Wildschweine getötet werden, sondern auch die gesamten Hausschweinebe-stände der Landwirte, deren Betriebe im Umkreis eines infizierten Tieres liegen.

Während der Großteil der Jäger am Dienstagmittag die Jagdkluft lüftete und den Nachhauseweg antrat, ging die Arbeit für ein spezielles Jagd-Trio erst richtig los. Guido Erben, Leiter der Schweißhundstation Ascheberg, seine Hannoversche Schweißhündin Birka und sein Jagdterrier Bolle wurden zur „Nachsuche“ gerufen. Ihre spezifische Ausbildung befähigt sie, flüchtige Tiere zu finden, die bei der Drückjagd nicht tödlich getroffen wurden. So konnten sie am Dienstagnachmittag ein, durch nicht sofort tödlichen Schuss verletztes Reh zwischen Telgte und Milte aufspüren und von seinen Leiden erlösen. Nicht nur im Hinblick auf den Tierschutz, sondern aktuell auch auf ASP, hat die Nachsuche eine sehr wichtige Bedeutung: Verletzte, schwer kranke oder tote Wildschweine müssen schnell entdeckt werden. Denn verendet ein Schwein im Wald, das womöglich den ASP-Erreger in sich trägt, könnte es zu einem Seuchenherd werden.