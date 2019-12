Die Ausbildung der Ministranten übernahmen Verena Heuer , Jonas Langkamp, Sarah Kraßort, Emily Mersmann und Nele Vahl.

Pfarrer Andreas Rösner freute sich über die neuen Gesichter, die in Zukunft ihren Dienst am Altar tun möchten und kann sich somit in Zukunft auf rund 90 Messdiener verlassen.

Und obwohl in den vorherigen Tagen Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage zelebriert wurden, ist der 27. Dezember für die Gläubigen von besonderer Bedeutung. So feiert die Gemeinde St. Johannes Evangelist an diesem Tag ihr Patronatsfest. Entsprechend lud Rösner die Gemeinde ein, im Pfarrheim das Patrozinium zu feiern. Hierbei nutzte Rösner die Gelegenheit, sich bei den in der Gemeinde ehrenamtlich tätigen Helfern zu bedanken.