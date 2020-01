Für Staunen sorgte jedoch die Zahl der Premierenteilnehmer. Ungewöhnlich viele hatten sich an diesem frischen letzten Tag des Jahres auf den Weg in den Brook begeben, um eine letzte sportliche Runde in 2019 zu drehen.

„Ihr wisst ja, wie es läuft: Wir nehmen keine Zeit, jeder läuft für sich“, erinnerte Christian Herweg noch einmal an die simple Erfolgsformel des lockeren Laufs.

Nach der gemeinsamen Bewegung quer durch die Natur ließen die Teilnehmer die liebgewonnene Tradition unweit des Startpunkts im Sportlerheim des VfL Sassenberg ausklingen. Bei dieser guten Resonanz ist natürlich eine Fortsetzung am 31. Dezember garantiert.