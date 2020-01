Auch dieser Weihnachtswunsch kann nun endlich in Erfüllung gehen, denn am Sonntag, 26. Januar, findet um 14 Uhr im Pfarrheim in Sassenberg die Anmeldung für das Lager in den nächsten Sommerferien statt.

Ziel des diesjährigen Lagers ist das Naturcamphaus in Großefehn in Ostfriesland. Vom 19. bis zum 29. Juli werden dort wieder 55 Kinder zwischen neun und zwölf Jahren gemeinsam mit den Betreuern einen unvergesslichen Urlaub erleben. Das diesjährige Motto „Ferienlager pur – die große Deutschlandtour“ verspricht spannende Tage mit einer thematischen Reise quer durch die deutsche Kultur. Die benötigten Anmeldeunterlagen werden ab Mittwoch in den Grundschulen, Banken und im Pfarrbüro ausliegen. Nähere Informationen gibt es zudem auf der Homepage der Pfarrei und der Facebookseite des Lagers.

Unter dem Namen Großefehn werden seit über 350 Jahren die drei Fehnkolonien Westgroßefehn, Mittegroßefehn und Ostgroßefehn zusammengefasst. Fünf intakte Gallerieholländer -Windmühlen machen den Ort zum Fünf-Mühlen-Land. Tradition wird in Großefehn gelebt: Das „Ostfreesk Handwark“ machen zwölf ostfriesische Handwerker erlebbar. Noch mehr Geschichtliches findet sich im Fehnmuseum Eiland. In Westgroßefehn, am Ursprungsplatz der Fehngründung, befindet sich das Fehnmuseum.

Wunderschön ist das Naturfreibad. Der 20 Hektar große Binnensee in der Ortschaft Timmel ist umschlossen von einer Wiesenlandschaft mit feinem Sandstrand, Liegewiesen, Café und Seeterrasse. Das Timmeler Meer ist ein idealer Bade- und Wassersportsee und ein Paradies für Angler.