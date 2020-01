Die Sängerin Anne Grealy, die aus Dublin stammt, tritt seit vielen Jahren mit befreundeten Musikern in Deutschland auf. Ihr Markenzeichen ist ihre ausdrucksstarke, aber auch melancholische keltische Stimme, mit der sie stimmungsvolle, ruhige Balladen, aber auch temperamentvolle Folksongs interpretiert.

Dabei bleibt sich Ann aber ihrem Motto „weniger ist mehr“ treu und erzeugt trotz der kleinen und traditionellen Besetzung einen intimen und kraftvollen Sound. Gespickt mit reichlich irischem Humor und Anekdoten von der grünen Insel ist ein Abend mit Ann ein musikalisches Erlebnis, das dem Besucher lange in Erinnerung bleibt.

Musikalisch begleitet wird sie von Tobias Kurig an der zehnsaitigen Bouzouki sowie von Franziska Urton an der irischen Fiddle. Ann Grealy selbst begleitet ihren Gesang mit der irischen Rahmentrommel (Bodhran). Die Sängerin und die Musiker spielen schon viele Jahre zusammen und haben gemeinsam einen großen Schatz an wunderschönen irischen Songs erarbeitet. „Das Publikum kann ein Konzert erleben, als wäre es irgendwo mitten in Irland“, verspricht Ann Grealy. Gemeinsam mit Tobias Kurig erzählt sie zu jedem Song eine kleine Geschichte. Die Texte sind humorvoll und aus dem Alltag gegriffen.

Die Veranstaltung wird von der Volkshochschule Warendorf in Kooperation mit der Stadt Sassenberg angeboten.