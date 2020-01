Genau das ist es, was die einzelnen Volleyballteams des VfL Sassenberg zu etwas Besonderem auszeichnet. Von einer Damenmannschaft, Jugendmannschaften und einer Hobbymannschaft voller Freude, Begeisterung und Energie, welche sich jeder Herausforderung stellen, kämpfen und Spaß am Spiel haben.

Die Abteilung des VfL Sassenberg lädt alle interessierten Kinder und Jugendliche, sowie Hobbyspieler zum Schnuppertraining ein. Die 12- bis 16-jährigen Spieler treffen sich montags von 18 bis 20 Uhr und donnertags von 18 bis 19.30 Uhr Brookhalle an derJohannesschule.

Die sieben-bis elfjährigen trainieren dienstags von 17 bis 18.30 Uhr ebenfalls in der Brookhalle. Die Hobbymannschaft trifft sich montags von 20 bis 22 Uhr und freitags von 19 bis 21 Uhr. In dieser Gruppe ist es auch möglich nur einmal zu trainieren.

Wer also Interesse daran hat, einen Mannschaftssport auszuüben, bei dem Spaß,Teamfähigkeit und sportlicher Ehrgeiz mit dem Volleyball an erster Stelle stehen, ist eingeladen an den oben genannten Trainningszeiten am Schnuppertraining teilzunehmen. Bei offenen Fragen stehen die Verantwortlichen gern zur Verfügung unter: volleyball-sassenberg@freenet.de