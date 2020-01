„Ich habe schon vor zwei Jahren gesagt, dass ich gerne etwas kürzer treten möchte“, erklärte Völler . Auch Karin Hutsteiner, seit 18 Jahren im CDU-Vorstand engagiert, zog sich aus der ersten Reihe zurück.

Im Saal des Hotels am Feldmarksee wählte die Versammlung Werner Berheide mit großer Mehrheit zum neuen Vorsitzenden (37 Ja-, zwei Nein-Stimmen, drei Enthaltungen). Alle Stimmen erhielt sein Stellvertreter Dirk Schöne. Die Nachfolge der bisherigen Schriftführerin Karin Hutsteiner tritt Frederik Holz an. Zur stellvertretenden Schriftführerin wählte die Versammlung Monika Berheide. Neuer Mitgliederbeauftragte ist Jürgen Holz. Komplettiert wird der Vorstand durch die acht Beisitzer Thorsten Finke, Guido Fischer, Markus Greiwe, Anja Horstmann, Christian Tarner, Uwe Traulsen, Friedrich Carl von Ketteler und Martha Weiß.

Willi Pries verzichtete seinerseits nach rund 21 Jahren im Kreistag auf eine erneute Nominierung. Auf ihn folgt Friedrich Carl von Ketteler als dessen persönlicher Stellvertreter wurde Helmut Ostlinning bestätigt. Unterstützung erfuhr auch der Beelener Robert Strübbe. Da die Einwohnerzahl Beelens nicht für einen eigenen Kreistags-Wahlkreis reicht, erstreckt sich Strübbes Wahlkreis auch auf Sassenberger Gebiet. Zuvor hatte Rüdiger Völler ein letztes Mal durch die Mitgliederversammlung geführt. Ihn treibe vor allem die gesellschaftliche Verrohung um. Glücklicherweise, so Völler, gelte dies bislang nicht für den politischen Diskurs in Sassenberg und Füchtorf.

„ In den vergangenen Jahren haben wir durch unsere politische Arbeit viel für unsere Stadt erreicht. In den vergangenen Jahren haben wir durch unsere politische Arbeit viel für unsere Stadt erreicht. “ Rüdiger Völler

„In den vergangenen Jahren haben wir durch unsere politische Arbeit viel für unsere Stadt erreicht“, bilanzierte Völler. In der Folge erinnerte der Christdemokrat an einige CDU-Anträge wie jenen zur Kunst im Kreisel, die Errichtung von Parkbänken am Klingenhagen, das 900-jährige Stadtjubiläum, die Umgestaltung des Drostengartens oder auch die Umgestaltung des Tartan-Feld am Feldmarksee. „Es muss uns gelingen, auch in der Zukunft unsere erfolgreiche Arbeit fortzusetzen.“ Nicht fehlen durfte die anstehende Wahl des Bürgermeister-Kandidaten. Mit Johannes Philipper (FDP) tritt ein Herausforderer gegen Amtsinhaber Josef Uphoff an. „Wir werden alles daran setzen, dass Du nach der Wahl wieder ins Rathaus einziehen kannst“, sicherte Völler Amtsinhaber Uphoff die volle Unterstützung zu.

Abgerundet wurde die Mitgliederversammlung durch den Vortrag „Politische Weichenstellung in unserer Region“ vom Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion Guido Gutsche.