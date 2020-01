Sternchen, Teenies, Blau-Weiße Funken und die Tanzmariechen haben neue Tänze einstudiert und werden ebenso ihren Teil zum Programm des PriPro-Abends beisteuern wie das JuKa-Komitee oder „Die Sieben lustigen Zehn“. Gegen 23 Uhr wird dann die neue Tollität in die Narrhalla einziehen. Bis dahin hält die amtierende Prinzessin Lisa I. das Narrenzepter Dombrowski fest.

Auch bei der Kneipentour am morgigen Samstag wird das Zepter die Prinzessin begleiten. Zusammen mit ihrem Schluffen Patrick I., Elferrat 2019 und zahlreichen KCK-Narren wird Prinzessin Lisa die Tour im Heimathafen um 19.11 Uhr starten. Der jecke Tross wird von den Oldies und Ramba Zamba begleitet, die auch an der zweiten Station, dem Eichenhof, gegen 22.11 Uhr aufschlagen. Dort wird für den Rest des Abends weitergefeiert. Fand die Herrensitzung bisher immer am Wochenende nach dem 11.11. statt, gesellt sie sich in diesem Jahr zu den anderen KCK Veranstaltungen. Am Freitag nach der PriPro, am 4. Februar, steigt die 6. Auflage der Herrensitzung ab 19.55 Uhr im Hotel am Feldmarksee. Trotz neuem Termin und anderer Örtlichkeit bleibt es natürlich ein Abend nur für Männer – egal ob bunt kostümiert oder nicht. Verkleidet macht´s natürlich mehr Spaß. Wer in der ersten Reihe sitzen wird, als neuer Prinz oder als neuer Schluffe, entscheidet sich erst bei der PriPro. Karten für die PriPro und für die Herrensitzung sowie fast alle anderen Veranstaltungen des KCK Sassenberg gibt‘s unter www.KCK-Sassenberg.de. Die Kartenausgabe erfolgt bereits am 26. Januar um 18 Uhr in der Sassenberger Mühle; für die Herrensitzung am 4. Februar um 19 Uhr in den Ratsstuben statt.