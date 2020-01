Geboren in den letzten Kriegsjahren begleiteten die Themen Migration und Integration Georg Burholt schon als Kind, erzählt er im WN-Gespräch. In der Dorfschule waren rund die Hälfte der Mitschüler des Kleinbauernsohns aus Velsen Evakuierte, Flüchtlings- oder Vertriebenenkinder. In seiner ersten eigenen Klasse als Lehrer in Harsewinkel musste sich Burholt gleich um sieben Migrantenkinder ohne Deutschkenntnisse kümmern, damals aus Spanien.

An einer deutschen Schule in Kolumbien erlebte der Lehrer fünf Jahre lang die andere Seite hautnah. „Ich hatte einen tollen Rektor, der mich dort in die Kultur eingeführt hat und mir gezeigt hat, wie die Menschen so ticken“, erinnert sich der 76-Jährige. An der ihm unbekannten Lebensweise beeindruckte ihn besonders der freundliche Umgang der Kolumbianer miteinander – für ihn ein hoher kultureller Wert.

Nach der Pensionierung als Grundschulrektor in Einen unterrichtete Burholt Deutsch als Fremdsprache. In Sassenberg organisierte er ehrenamtlichen Unterricht zunächst für Russlanddeutsche, dann auch für andere Migranten. Zum Beginn der Flüchtlingswelle gab es dadurch bereits eine Unterrichtsstruktur. Einem von Burholt zusammengetrommelten Lehrerpool war es dann zu verdanken, dass Flüchtlinge in Sassenberg bereits Deutsch lernen konnten, lange ehe überhaupt an staatlich geförderte Kurse gedacht wurde.

Was problematisch ist, packt er gerne an: „Darauf schimpfen hilft nicht!“. Daher hat er auch das Flüchtlingswohnheim im Herxfeld ein wenig unter seine Fittiche genommen. „Die Männer da brauchen mehr Struktur für ihr Zusammenleben“, ist sein Ansatz, um aus der wenig idealen Situation in dem ehemaligen Kindergarten das Beste zu machen. Gerne hätte er dafür noch etwas Unterstützung: „Wenigstens ein zweiter wäre schön!“, sagt er bescheiden.