Sassenberg -

Der „Offene Treff international“ feiert am Sonntag seine Premiere im evangelischen Gemeindehaus an der Schückingstraße. Die Neuauflage wendet sich nicht mehr allein an Geflüchtete, sondern ausdrücklich an alle Zuwanderer aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Und natürlich an Einheimische.