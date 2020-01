Die Deutsche Post eröffnet am Dienstag, 18. Februar, eine Interimsfiliale in Füchtorf, Sassenberger Str. 4. Die neue Filiale ersetzt den Service der Postfiliale an der Ravensberger Str. 4a, die bis zum 31. Oktober 2019 geöffnet war.

Durch diese Interimsfiliale sind der Standort und der Kundenservice in Füchtorf wieder sichergestellt. In der Filiale können die Kunden beispielsweise Brief- und Paketmarken, Einschreibenmarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehört ebenso zum Angebot der neuen Filialen.

Geschäftsleute, die Interesse an einer Partnerschaft mit der Deutschen Post haben, können sich im Internet informieren und bewerben unter www.deutschepost.de/partner-werden. Unter www.postfinder.de gibt es die Möglichkeit die nächstgelegenen Filialen inklusive Öffnungszeiten zu finden. Auch Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sowie Standorte von Packstationen und Paketshops sind dort zu ermitteln.