Geheimnis wird Samstag gelüftet

Um wen es sich dabei handelt, bleibt bis dahin selbstverständlich ein gut gehütetes Geheimnis. Den Tollitätenmachern des Sassenberger Karnevalsclubs war bisher kein Hinweis zu entlocken, lediglich ein Kinderfoto des neuen Prinzen oder der neuen Prinzessin rückte der KCK raus.

Um wen mag es sich dabei wohl handeln? Lässt der Affe neben dem Kind darauf schließen, dass der oder die Gesuchte ein Tierfreund ist? Doch selbst wenn, umgibt sich die gesuchte Person auch heute noch mit so exotischen Tieren? Hat die neue Prinzessin heute eventuell was mit Pferden zu tun oder arbeitet der neue Prinz eher mit Rindvieh? Ist die neue Tollität ein echter Sassenberger oder ist es vielleicht eine Zugezogene? Kennt man die neue Tollität als lokalen Stimmungsmacher oder ist es eher ein Mauerblümchen, das erst jetzt, in der fünften Jahreszeit aufblüht? Kennt man den neuen Oberjeck aus dem Vereinsleben oder möchte gar ein Lokalpolitiker beweisen, dass er Frohsinn verbreiten kann? Vielleicht handelt es sich aber auch um einen närrischen Vollprofi und jemand aus dem KCK-Komitee möchte seine karnevalistische Laufbahn als Prinzessin oder Prinz krönen. Prinzessin Lisa ist die bisher jüngste Prinzessin der Vereinsgeschichte, folgt ihr möglicherweise der älteste Prinz der Vereinsgeschichte?

All diese Fragen werden am Samstagabend geklärt sein. Eine neue Tollität wird die Regentschaft übernehmen und das närrische Volk durch die Karnevalszeit führen. Mit Kinder-, Schüler-, Jugendkarneval, der Herren- und der Damensitzung, mit Narretei ab 3 und dem Altweiber-Umzug warten viele schöne Termine auf die neue Tollität. Ein Highlight wird aber sicherlich der Prinzenball am 22. Februar bei Börding sein. Wie im letzten Jahr wird auch in dieser Session der Prinzenball unter einem Motto stehen. Angelehnt an das Sessionsmotto „Unser Wunderland wird KCK genannt“ wird sich beim Prinzenball das Thema „Alice im Wunderland“ als roter Faden durch das Programm ziehen und die Mitglieder des KCK-Komitees werden ihre Blaujacke zu Hause lassen und allesamt in Rollen aus dieser Geschichte schlüpfen.