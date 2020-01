Am Samstagabend wird das Geheimnis gelüftet und Sassenbergs Karnevalisten werden wissen, wer sie durch die närrische Zeit führen wird.

Nach dem Prinzenempfang am Sonntagabend im Hotel am Feldmarksee, steigt an gleicher Stelle am Freitag, 7. Februar, ab 19.55 Uhr die KCK-Herrensitzung. Fand die Herrensitzung bisher immer am Wochenende nach dem 11.11. statt, so gesellt sich der Abend nur für Männer in dieser Session zu den anderen Veranstaltungen des KCK Sassenberg. Neben einer erhofften erhöhten närrischen Grundeinstellung bei den Herren im Saal, war es für die Organisatoren aufgrund des neuen Termins auch deutlich leichter, Aktive für das Bühnenprogramm zu finden.

So wartet ein volles Programm auf die Besucher. Musik und Tanz werden ebenso dabei sein wie Sketche und sicherlich auch der ein oder andere derbe Herrenwitz.

Es ist Karneval und da macht das Feiern verkleidet natürlich deutlich mehr Spaß, wer allerdings lieber in seiner Alltagskluft in geselliger Runde feiern möchte, ist genauso gerngesehen. Zum Feiern nach dem Programmende ab etwa 23 Uhr sind dann auch die Frauen herzlich eingeladen. Karten gibt es unter www.KCK-Sassenberg.de.

Wer erst die Prinzenproklamation abwarten möchte, um zu wissen, wer neue Tollität wird, sollte sich danach etwas beeilen. Die Kartenausgabe erfolgt nämlich am Dienstag, 4. Februar, zwischen 19 und 21 Uhr in den Ratsstuben.