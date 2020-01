Mit Klatschmarsch und einem lauten Helau wurden Prinzessin Lisa I. und ihr Gefolge vom KCK-Komitee nun zuerst im Turnraum der Kindertagesstätte Abenteuerland und später in der Kindertagesstätte Wolke 7 begrüßt. Im Gepäck hatten die Karnevalisten einige Geschenke, die aus dem Erlös des KCK-Sommerfestes stammen.

Bonbon-Balancier-Wettbewerb

Als übrig gebliebenes Karnevalsbonbon verkleidet, führte Carmen Wennemar durch die Spendenübergaben. Freudestrahlend erklärte sie den Kindern, dass es endlich wieder losgehe mit dem Karneval in Sassenberg. Das hätte sie im Narren-Blättken gelesen, welches vor einigen Wochen verteilt worden war. Darin zu sehen ist auch ein Bericht vom Besuch der Narren in den Kitas am Altweibervormittag im vergangenen Jahr.

Während sich die Kinder im Narren-Blättken suchten, blickte die Prinzessin zurück und bedanke sich nochmals für den tollen Empfang. Nach einem Bonbon-Balancier-Wettbewerb wurden die mitgebrachten Präsente verteilt und von den Kindern ausgepackt.

Fit für die heiße Phase der närrischen Session

Nachdem auch die Kita-Leiterinnen, Karin Finke und Ingrid Scholten, mit riesiger Fliege und roter Nase närrisch zurecht gemacht, Luftschlangen durch den Turnraum gepustet und kräftig Helau gerufen hatten, stand fest: Die jungen Jecken sind fit für die heiße Phase der närrischen Session.

Auch der Kita Abenteuerland stattete die Prinzessin einen Besuch ab. Foto: privat

Das übrig gebliebene Karnevalsbonbon wollte von den Kindern noch wissen, wie man es schaffen könne, dass an Altweiber die Sonne scheint. Schließlich wolle es nicht während des Kamelleregens im nassen Dreck landen. Es wurde abgemacht, dass die Kinder vor und an Altweiber brav den Teller leer essen, als Anti-Regen-Song „Beim Karneval in Sassenberg“ singen, den ganzen Altweiber-Tag laut „Helau“ rufen und bunt verkleidet zum Umzug gehen.

Abschied für Prinzessin Lisa

Für Prinzessin Lisa war es der letzte Auftritt in ihrem funkelnden Kleid. Bei der Prinzenproklamation am 1. Februar wird eine neue Tollität die Nachfolge antreten. Eine Woche später kommen zuerst die Männer bei der Herrensitzung am 7. Februar im Hotel am Feldmarksee in den Genuss mit dem neuen Prinzen – oder dem neuen Schluffen – zu feiern.