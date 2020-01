Die Generalversammlung des Gebrasa Blasorchesters fand jetzt im Gebrasa-Musikerheim statt. Zahlreiche Mitglieder waren der Einladung gefolgt. Sie erlebten eine harmonische und informative Versammlung. Im Vorstandsbericht der Vorsitzenden Lena Borgmann wurde von einem ereignis- und erfolgreichen Jahr 2019 berichtet. Man erinnerte sich gerne an die Auftritte zurück.

Besondere Highlights waren das große Konzert „Mit Gebrasa auf Achse“ auf dem Speditionsgelände Mußmann mit 500 Gästen, dem Auftritt beim Kreisehrengardentreffen, der Brauereibesichtigung bei Hohenfelder und die Oktoberfeste, sowie die beiden Weihnachtskonzerte.

Nachwuchsarbeit ausgebaut

Aber auch die Nachwuchsarbeit konnte weiter ausgebaut werden. So befinden sich zurzeit über 40 Kinder und Jugendliche in der Ausbildung. Des Weiteren hatte es für die Jugendlichen ein Tagesausflug gegeben, bei dem das Gemeinschaftsgefühl beim Schwarzlichtminigolf in Münster gestärkt wurde.

Der Kassenbericht des ersten Kassierers Helmut Peitz bestätigte eine geordnete Kassenlage. Bei den turnusmäßigen Wahlen wurden Frank Otte als zweiter Vorsitzende, Henning Harenkamp als Schriftführer, Finn Robbecke als zweiter Notenwart und Marcel Osthoff als zweiter Kassenprüfer wiedergewählt.

Auch in diesem Jahr wurden einige Mitglieder für langjährige Treue geehrt. Auszeichnungen für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Helmut Peitz, Ute Langehenke und Michael Voß und für fünfjährige Mitgliedschaft Steffi Offers.

Konzerte und ein Ausflug

Ein Ausblick in die nächsten Monate machte deutlich, dass die Musiker auch 2020 ein spannendes Jahr mit vielen Auftritten erwartet. So wird unter anderem ein Konzert des Jugendorchesters, ein Musikertag mit dem befreundeten Musikverein aus Lindenberg und der näheren Umgebung und ein Tagesausflug nach Bimmen ein Highlight für das bevorstehende Kalenderjahr.

Im Anschluss an die Versammlung schauten sich alle Musiker die von Henning Harenkamp erstellte Fotoshow an und ließen 2019 noch einmal Revue passieren.