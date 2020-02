Sichtlich wohl fühlt sich Lui I. in seiner Rolle als närrischer Anführer der Sassenberger Jecken . Am Sonntagabend empfang er gemeinsam mit seiner Prinzessin Babsy I. viele Freunde des Karnevals im Hotel am Feldmarksee. Allerdings waren hier nicht nur karnevalistisch gekleidete Vertreter der fünften Jahreszeit anzutreffen. Neben den „üblichen Verdächtigen“ – unter anderem den Abordnungen der WaKaGe, der Freckenhorster KG Silber-Blau und der Füchtorfer Narren – fanden sich auch einige Schützen im Saal ein. Nicht ohne Grund. Schließlich war Sassenbergs Prinz bereits Mitglied von stolzen sieben Throngesellschaften. Entsprechend wollten es sich viele Aktive nicht nehmen lassen, dem neuen Regentenpaar persönlich zu gratulieren. Lui I. nutzte die große Bühne, um den Elferrat dieser für ihn so besonderen Session bekanntzugeben. Nicht fehlen durften die prinzlichen Paragraphen, die unter anderem die Musiker der Hesselstadt besonders in die Pflicht nehmen (siehe Paragraphen). „Es sind ein paar schöne Aufgaben dabei“, stellte KCK-Präsident Ulrich Krewerth im Anschluss an die offizielle Bekanntmachung fest.

Der Elferrat von Prinz Lui I.: Christiane Kunstleve (Versorgungsmeisterin), Karl Habrock (Hofmarschall), Petra Oeding (Deko Queen), Andreas Pollmeyer (Farb- und Malbeauftragter), Dirk Putzer (Schnupftabakbeauftragter), Wolfgang Schulke (Wagenbaumeister), Doris Rennemeier (Tanzbeauftragte), Wolfgang Griestop (Besprittungsmeister), Uschi Ostlinning (Zofe), Martina Stotter (Kostümmeisterin), Maik Dohm (prinzlicher Herold), Conny Brinck-Henger (Rundenauflasserin), Anke Griestop (Medicus), Bernhard Kunstleve (Holzbaron), Elke Fischer-Schulke (persönliche Adjutantin), Franz-Josef Ostlinning (Monetenschrapper), Tanja Welk (Karla Kolumna), Renate Habrock (Pressesprecherin), Werner Storck (Leibwächter), Andrea Averesch (Organisationsbeauftragte), Sandra Holste (Creativ Direktorin), Elmar Busse (Planungsbeauftragter), Lui Henger (Busbewegungsmeister), Claudia Hülsmann (Schriftführerin) und Thomas Rennemeier (Rundenauflasser)