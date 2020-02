Hasan Cem ist äußerst konzentriert. Mit einem blauen Löffel bugsiert er Schlämmkreide in einen kleinen Becher. Dazu kommt ein Teelöffel Glycerin, eine kleine Kinderzahncreme mit Fluorid und eine selbst gewählte Geschmacksrichtung. „Ich nehme Zitrone“, sagt der Viertklässler. Das Ganze wird nun miteinander verrührt und schon hat Hasan Cem eine eigene Zahncreme hergestellt. „Das macht Spaß“, versichert Manchalaa, die ebenfalls gerade dabei ist, eine eigene Zahnpasta zu kreieren.

In dieser Woche stand das Thema „Zahngesundheit“ in allen Jahrgängen auf dem Stundenplan. Die Woche der Zahngesundheit ist so konzeptioniert, dass in jedem Jahrgang ein anderes Thema behandelt wird, das natürlich auf dem vorherigen aufbaut. Diesmal startete die Zahnarzthelferin Renate Schräer , die bereits zum zehnten Mal zu Gast war, am Montag mit dem vierten Jahrgang. Dabei gab es an sechs Stationen Infos rund um das Thema Zähne.

Am Dienstag ging es in den dritten Klassen um die Gefahren, die von Zucker ausgehen. Am Mittwoch war Renate Schräer in den zweiten Klassen unterwegs und berichte darüber, welche Zähne der Mensch hat und welche Aufgaben die einzelnen Zähne zu erfüllen haben. Auch der Aufbau von der Wurzel bis zum Zahnschmelz wurde besprochen. von Karies gehen. Die Erstklässler der Johannesschule übten am Donnerstag das richtige Zähneputzen und lernten die KAI-Methode. KAI – Kaufläche, außen und innen – wurde dabei anhand der großen Modelle gezeigt und dann selbst ausprobiert. Zahnarzthelferin Renate Schräer gab wichtige Tipps und half den Kindern dabei, die richtigen Handgriffe zu erlernen.

„Es macht mir immer wieder Spaß, einmal im Jahr in die Johannesschule zu kommen und eine Woche zur Zahngesundheit zu leiten“, sagte Renate Schräer, die dafür von Zahnarzt Dr. Reimann freigestellt wird. „Die Modelle und weiteres Material bekomme ich vom Arbeitskreis Zahngesundheit Coesfeld.“