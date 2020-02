Coronavirus legt Produktion lahm

Der Coronavirus sorgt derzeit in China für Ausnahmezustände. Die Auswirkungen sind auch in Sassenberg zu spüren, denn das Unternehmen technotrans hat in Taicang – nordwestlich von Shanghai – das Tochterunternehmen „technotrans group Taicang“. „Wir mussten in Taicang unsere Produktion einstellen“, teilt Frank Dernesch , Manager Investor Relations & Corporate Finance, auf WN-Anfrage mit. 34 Beschäftigte dürfen dort derzeit nicht zur Arbeit gehen, nur die Mitarbeiter, die im Home-Office arbeiten, sind nicht betroffen.

Die Einschränkung ist derzeit bis zum 9. Februar vorgesehen. „Am 10. Februar wollen wir die Produktion wieder aufnehmen, aber so einfach ist das nicht“, sagt Dernesch. Denn es wird eine Genehmigung benötigt. Um diese zu bekommen, muss der Geschäftsführer vor Ort erklären, wie die Reinigungsprozesse ablaufen und ob es einen Notfallplan im Falle einer Infektion gibt. Zudem wird eine Dokumentation verlangt, in der aufgelistet ist, wo die Mitarbeiter in den vergangenen 14 Tagen waren.

Reisebeschränkungen in Taicang

In der Stadt Taicang selbst gibt es ebenfalls Zugangsbeschränkungen. „Rausfahren ist erlaubt, aber reinkommen wird dann schon schwierig“, berichtet Frank Dernesch. Es gibt Reisebeschränkungen und zum Teil drastische Maßnahmen. Doch zum Glück für technotrans wohnen die Mitarbeiter alle in der Nähe, so dass die Hoffnung groß ist, die Genehmigung zu bekommen.

Probleme gibt es allerdings auch in der Lieferkette, denn sowohl die Luftfracht als auch die Seefracht sind eingeschränkt. „Das hat logistische Auswirkungen, die wir aber noch nicht beziffern können“, sagt der IR-Manager. Derzeit könne er die Situation nur beobachten. Schiffe dürfen in China nicht anlanden, und das kann für Probleme in der lokalen Produktion in Taicang sorgen.

Mit Lieferanten im engen Dialog

Da das Sassenberger Unternehmen neben der Tochter in China auch noch viele weitere Geschäftsbeziehungen mit China pflegt, sind langfristig auch in Sassenberg Schwierigkeiten denkbar. „Wir stehen mit allen Lieferanten im engen Dialog und fragen die Betroffenheit ab“, erklärt Dernesch. Bislang sei technotrans in Sassenberg noch gut versorgt, aber alle seien in „Hab-Acht-Stellung“. „Wir sind da sehr aufmerksam und beobachten die Lieferketten. Es kann schon Auswirkungen haben, aber noch ist alles im grünen Bereich.“

Die Kommunikation ist darum derzeit ein ganz wichtiger Faktor. Technotrans hat seine rund 1000 Lieferanten angeschrieben, um den aktuellen Stand der Dinge abzufragen. Damit soll Transparenz geschaffen werden. Auch auf Kundenseite wird mit allen Betroffenen gesprochen, um auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen.

Insgesamt ist Frank Dernesch optimistisch, dass sich die Situation im Tochterunternehmen in Taicang - aber auch insgesamt - bald entspannt. „Die Epidemie scheint sich zu verlangsamen“, hofft er auf eine möglichst schnelle Eindämmung des Coronavirus.