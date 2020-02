„Das NRW-Ministerium für Schule und Bildung warnte die Schulen am Freitag aufgrund des Sturmtiefs „Sabine“ vor der Wetterlage am Montag. Es wurde den Schulen freigestellt, den Unterricht ausfallen zu lassen. „Für unsere Schulen in Everswinkel und Alverskirchen sowie die Gemeinde Everswinkel hat die Sicherheit und Unversehrtheit aller Schüler oberste Priorität. Daher haben wir gemeinsam mit den Schulleitungen entschieden: Am Montag fällt der Unterricht an den Grundschulen Everswinkel und Alverskirchen und an der Verbundschule Everswinkel aus. Eine Betreuung der Kinder wird sichergestellt. Ein Bustransfer zu den Schulen wird nicht stattfinden“, teilt Bürgermeister Sebastian Seidel mit.