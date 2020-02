Aufgrund des Orkans Sabine findet am Montag, 10. Februar, in allen vier Schulen kein Unterricht statt. Es werden auch keine Schulbusse fahren, teilt die Stadt mit. Es ist aber eine Notbetreuung in den drei Grundschulen vorgesehen, damit berufstätige Eltern ihre Kinder nicht alleine lassen müssen. Auch die OGS ist geöffnet.