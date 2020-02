Das Land Nordrhein-Westfalen hat ein neues Förderprogramm zum Thema „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ ins Leben gerufen. Dazu gehört der mit 5000 Euro dotierte Heimatpreis. In seiner Sitzung am 26. September hat der Rat der Stadt Sassenberg beschlossen, an dem Projekt teilzunehmen. Somit können auch Sassenberger Vereine/Personen/Interessengruppen von dem attraktiven Preisgeld profitieren.

Die Sassenberger Vereine/Personen/Interessengruppen können sich ab sofort und bis zum 31. August 2020 (es zählt der Eingangsstempel) bei der Stadt Sassenberg, Der Bürgermeister, Schürenstraße 17, 48 336 Sassenberg, um diesen Preis bewerben. Das Antragsformular zum Wettbewerb kann auf der Homepage: www.sassenberg.de herunterladen oder im Rathaus (Zimmer: 303/304) abgeholt werden.

Ziel des neuen Programmes ist es, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern, die positiv gelebte Vielfalt in unserem Bundesland deutlich sichtbar werden zu lassen, Heimat zu bewahren und gleichzeitig für die Zukunft zu gestalten. Der Heimatpreis würdigt deshalb vorwiegend ehrenamtliches Engagement und innovative, nachahmenswerte Projekte im Bereich Heimat.

Der Rat der Stadt Sassenberg hat folgende Preiskriterien festgelegt: Verdienste um die Heimat, Pflege und Förderung von Bräuchen, Erhalt von Kultur und Tradition, Engagement zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Stadt Sassenberg.

lm Antrag sollten die Bewerber ihr Projekt beschreiben und es einem oder mehreren der oben angeführten Schwerpunkten des Preises 2020 zuordnen. Es können nicht nur Projekte beschrieben werden, die bereits abgeschlossen sind, sondern auch die, an denen noch gearbeitet wird. Auch künftige Ideen können mit angegeben werden.

Die Bewerbungsfrist endet am 31. August 2020. lm Anschluss wird eine vom Rat der Stadt Sassenberg bestellte Jury, die sich aus je einem Vertreter aller Fraktionen und dem Bürgermeister zusammensetzt, über die Vergabe entschieden. Die Verleihung des Heimatpreises durch den Bürgermeister erfolgt anschließend in einer gesonderten Feierstunde. V

Die Preisvergabe erfolgt gemäß folgender Staffelung: 1. Preis 3000 Euro, 2. Preis 1500 Euro, 3. Preis 500 Euro.