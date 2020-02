Die närrische Tour zu den Freckenhorster Werkstätten und zur Heinrich-Tellen-Schule ist wohl die schönste Tradition, die der KCK Sassenberg pflegt. Die Freude ist bei allen Beteiligten immer riesengroß. Auch am Freitag konnten es die närrisch verkleideten Mitarbeiter in den Freckenhorster Werkstätten kaum erwarten, bis Prinz Lui I. mit seinem Gefolge einzog. Carmen Wennemar führte durch das Programm, das mit dem Tanz der Blau-Weißen Funken eröffnet wurde. Ex-Prinzessin Lisa überreichte eine Spende vom Sommerfest des KCK, bei dem ihr Schluffe Patrick den ganzen Tag am Grill stand. Die Oldies sorgten für den musikalischen Schwung, und natürlich gab es wieder jede Menge Orden – auch für das Prinzenpaar. Denn die Freckenhorster Werkstätten haben mit Ann-Christin und Thomas eigene Tollitäten. Tanzmariechen Anja Feidieker erhielt diesmal Unterstützung von Lisa, und auch Hofsänger Stocki wurde wieder von Pascal und diesmal auch von Manni begleitet.

In der Heinrich-Tellen-Schule warteten sie ebenfalls ungeduldig und freuten sich dann über das gleiche Programm. Das Prinzenpaar Dario und Verena gab sich hier die Ehre. „Ich bin sprachlos, wie toll ihr verkleidet seid“, sagte Prinz Lui I., der seinen Traum lebt. Mit Juka, Elferrat, Oldies, Fanfarenzug und vielen Narren mehr startete eine große Polonaise in der Turnhalle der Heinrich-Tellen-Schule. Und natürlich überreichte Ex-Prinzessin Lisa auch hier eine närrische Spende.