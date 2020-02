Finale im närrischen Wunderland

Mit einem besonderen Prinzenball bogen die Jecken des KCK auf die Zielgerade der aktuellen Session ein. Traditionell ist das Fest zu Ehren der amtierenden Tollität das Finale des Saalkarnevals. Entsprechend präsentierten die Tanzformationen noch einmal voller Elan ihre jeweiligen Showtänze; die Sternchen glänzten als Superheldinnen im Saal Börding, die Teenies sorgten als „Monster“ für Stimmung. Die Blau-Weißen Funken wussten nicht nur mit ihrem Gardetanz zu überzeugen, sondern präsentierten ein weiteres Mal ihre „Night and Day“-Showtanz. Auch die Tanzmariechen Anja Feidieker und Melina Schulte wirbelten noch einmal schwungvoll über die Bühne.

Böse Königin übernimmt das Regiment

Besonders war indes die Gestaltung des närrischen Programms. So tauchten Aktive und Festgäste ganz in die Welt von Alice im Wunderland ein. Kurzerhand hatte die böse Königin (Silvia Naschert) das Regiment übernommen und forderte die Protagonisten mit Nachdruck auf, für Unterhaltung zu sorgen.

Mit kurzweiligen Sketchen zwischen den Auftritten sorgten die Kartenarmee, Tweedledee, Tweedledum, der Märzhase, Alice, Grinsekatze und Co. für beste Unterhaltung. Ex-Prinz und Hofsänger Stocki machte an diesem Abend auch als Märzhase eine gute Figur. Logisch, dass er das „KCK-Wunderland“ besang.

Doch auch Prinz Lui wartete noch auf so manchen einzulösenden Paragrafen. Das Corps der Alten Könige hatte eine Choreographie eingeübt und schaffte die Verbindung zwischen fünfter Jahreszeit und dem Feiern des Schützenfests, wie der gemeinsam zelebrierte „Bärentanz“ verdeutlichte. Zudem überreichten sie der KCK-Tollität einen Orden der etwas anderen Art: die schwarze Butterbrotdose am goldenen Band. Frank Otte erklomm ein weiteres Mal mit Lui die Bühne, um als Sassenberger Version der Flippers für ordentlich Stimmung zu sorgen.

Landsknechte tauchen als Überraschungsgäste auf

Als Überraschungsgäste zogen die Landsknechte mit einigen Aktiven der Oldies und „Ramba-Zamba“ in die Narrhalla ein, um mit einigen Stücken für Stimmung zu sorgen.

Die „Hesselperlen“ luden in die Selbsthilfegruppe für Männer ein, Gitte Strotmann gab als niederländische Paartherapeutin Evje van Dampen nützliche Tipps fürs Leben. Die KCLinen bedauerten in ihrem Hit-Medley der besonderen Art unter anderem die fehlenden Erinnerung am Sonntag.

Mit Spannung warteten Prinz und Prinzessin derweil auf den Auftritt ihres Elferrats. Dabei plauderten Else (Elke Fischer-Schulke) und Ursel (Uschi Ostlinning) munter aus dem Nähkästchen. Mit einigen Hits stellte der Elferrat gekonnt die zahlreichen Interessen der Tollität vor – vom Faible für Schlagermusik bis hin zur Begeisterung für Karneval und Schützenwesen. Entsprechend gerührt reagierte der Prinz auf den Auftritt.

„Das geht richtig unter die Haut. Man lebt einen wunderbaren Traum, den wir uns erfüllen durften. Aber nur mit euch ist es so schön“, dankte Prinz Lui den Aktiven.