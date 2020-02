Der Karneval 2020 ist Geschichte. Die Füchtorfer Narren haben sich am Dienstagabend versammelt, um beim traditionellen Fischessen Bilanz für diese Session zu ziehen und das Narrenzepter „Karlchen“ Schlafen zu legen. Im Gasthaus Artkamp-Möllers fand die letzte Veranstaltung der diesjährigen Session statt.

Über 100 Besucher freuten sich über Fischspezialitäten des Hauses. Trotz des Rosenmontagsumzugs tags zuvor, dessen Feier bis tief in die Abendstunden anhielt, war von Katerstimmung keine Spur. Bernd Buddelwerth, Vorsitzender des Karneval Füchtorfer Vereine, war mit dem Verlauf der fünften Jahreszeit rundum zufrieden: „Die Session ist, wie auch schon in den vergangenen Jahren, super verlaufen! Es hat alles gepasst.“

Großer Dank gelte den zahlreichen Aktiven des Füchtorfer Karnevals, die durch Tanzgruppen, Comedyauftritte und gewiefte Wortbeiträge geglänzt hätten. „Es war eine Session mit vielen Highlights“, berichtete Sitzungspräsident Robert Budde rückblickend. Ohne das Engagement der Bevölkerung wäre Karneval in Füchtorf so nicht möglich gewesen, hieß es. Prinz Tim I. (Schwienheer) bedankte sich mit einem Schmunzeln für „die super Beteiligung am Rosenmontagsumzug und für die gekonnte Umsetzung meiner prinzlichen Paragraphen“.

Mit dem Abschluss der 39. Session wurde auch Narrenzepter „Karlchen“ in die Sommerpause geschickt. Bis November wird er in einer Vitrine im Gasthaus Artkamp-Möllers geduldig verweilen, bis er auf der Karnevalseröffnung von Prinzessin Denise wachgeküsst wird.