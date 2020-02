Ein kleines Jubiläum feierte die Seniorenunion am Mittwoch. Zum bereits 20. Mal lud sie zum Politischen Aschermittwoch ein. Im Hotel Börding begrüßte der SU-Vorsitzende August Budde Landrat Dr. Olaf Gericke . Dessen Auftritt war weniger eine kampfeslustige Abrechnung mit den politischen Mitbewerbern, sondern vielmehr ein Plädoyer für den Rechtsstaat. Zudem ging Gericke auf aktuelle Entwicklungen im Bereich der Kriminalität gegen Senioren ein. „Hier bei uns im Münsterland ist die CDU Volkspartei, hier sind wir stark“, befand Dr. Gericke. Allerdings sollten die „Großkopferten“ der Bundes-CDU zeitnah ihre „Hausaufgaben“ machen, wie Gericke mit Blick auf das Rennen um den CDU-Parteivorsitz betonte. „Wir haben jetzt einen Wettbewerb, aber irgendwann muss man die Reihen dann auch wieder schließen. Wir wollen nicht dahin, wo die SPD steht, sondern Volkspartei bleiben.“

„ Wir haben jetzt einen Wettbewerb, aber irgendwann muss man die Reihen dann auch wieder schließen. Wir wollen nicht dahin, wo die SPD steht, sondern Volkspartei bleiben. Wir haben jetzt einen Wettbewerb, aber irgendwann muss man die Reihen dann auch wieder schließen. Wir wollen nicht dahin, wo die SPD steht, sondern Volkspartei bleiben. “ Dr. Olaf Gericke

Der Landrat äußerte sich auch zu den aktuellen Geschehnissen in Hanau und Volksmarsen. „Früher gab es Terror und Amok in den großen Städten – da haben wir im Ländlichen immer gedacht, es sei ganz weit weg.“ Radikale und kriminelle Vereinigungen dürften erst gar nicht Fuß fassen. „Der Staat muss Flagge zeigen und gegen solche Strukturen angehen.“ Dies sei in der Vergangenheit auch im Kreis Warendorf, besonders in Ahlen, der Fall gewesen, weshalb etwa Rockergruppen „einen großen Bogen um den Kreis machen“. Konsequentes Handeln sei gefragt; Polizei und Justiz müssten entsprechend ausgerüstet sein. Derzeit sei die Personaldecke im Kreis recht dünn, da viele Beamte der geburtenstarken Jahrgänge in Pension gingen. „In zwei, drei Jahren wird das Problem behoben sein“, hoffte Gericke auf den sich in Ausbildung befindenden polizeilichen Nachwuchs.

Warnung vor falschen Polizisten am Telefon

Weiter ging es mit zwei kleineren Blöcken zum Thema Sicherheit. Was die Zahl der Verkehrsunfälle angehe, weise Sassenberg kreisweit die niedrigsten Werte auf. „In Sassenberg ist die Lage am entspanntesten.“ Allerdings appellierte Gericke an die Autofahrer, sich während der Fahrt nicht vom Smartphone ablenken zu lassen. So sei jeder fünfte Unfall mit Personenschaden ein Alleinunfall – häufig aufgrund eben jener Ablenkung.

Volle Aufmerksamkeit erfordere auch ein anderes Thema der Sicherheit. Gericke warnte vor falschen Polizisten am Telefon und dem Enkeltrick, bei dem Kriminelle die Gutgläubigkeit älterer Menschen ausnutzen. „Das ist eindeutig organisierte Kriminalität.“ Kein Polizist frage nach Wertgegenständen oder hole Bargeld an der Haustür ab. „Wir sind 24 Stunden am Tag für Sie da, sind immer erreichbar und einsatzbereit.“ Sollte den Angerufenen etwas merkwürdig vorkommen, sollte umgehend die echte Polizei kontaktiert werden. „Es gibt keine dummen Anrufe, man muss sich nicht schämen“, betonte Gericke. Auch Bürgermeister Josef Uphoff legte im Rahmen des Politischen Aschermittwochs einen Bericht vor. Seit fünf Jahre setze die Stadt auf einen kommunalen Ordnungsdienst, dem derzeit sechs Mitarbeiter angehören. Die Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde verlaufe reibungslos. Positiv sei auch das Projekt mit JVA-Insassen in den Außenbereichen der städtischen KiTas angenommen worden (die WN berichteten). Uphoff dankte den Eltern und Erzieherinnen für das entgegengebrachte Vertrauen. Für das „Piratenschiff“ sucht die Verwaltung derweil noch einen Namen. Bis Ende März können Vorschläge im Rathaus abgegeben werden.