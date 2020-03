Zügig arbeitete die Sassenberger Damenkompanie die Themen auf der Tagesordnung ihrer jüngsten Generalversammlung ab. Die Kompanie freut sich über sieben neue Damen und hat somit aktuell 42 Mitglieder.

Zunächst gab es einen Rückblick auf das gelungene vergangene Jahr. Besonders erwähnt wurden die Schützenfeste Greffen und Sassenberg, sowie das Winterschützenfest, Marschproben und Schießübungsabende und die Weihnachtsfeier.

Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurden bestätigt: Theresa Ostkamp als 1. Kommandeurin, Pia Vennemann als Kassiererin und Rabea Haverkamp als Schriftführerin. Sophia Ostkamp wurde zur neuen Kassenprüferin gewählt.

Als beste Schützin 2019 (von Schießterminen) bekam Pia Vennemann einen Orden überreicht.

Besprochen wurden auch anstehende Veranstaltungen. Durch die Marschproben wird die Zeit bis zum Schützenfest verkürzt. Fest im Kalender eingeplant ist die Teilnahme an den Schützenfesten in Greffen und Sassenberg.

Übernommen wurde die Organisation des „Frauentrödels“, der am 14. August, Freitag, von 18 bis 20 Uhr in der Herxfeldschule stattfindet. Anmeldung dazu sind ab dem 1. Juli per eMail möglich.