Hampelmann-Schießen freitags

16 Jahre lang führte Helmut Zellerröhr die Kasse des Vohrener Schützenvereins. Am Freitag verlas er während der Mitgliederversammlung im Café Austermann zum letzten Mal einen Kassenbericht. Zellerröhr stellte sich mit dem turnusgemäßen Ablauf seiner Amtszeit nicht mehr zur Wahl. Er erinnerte sich in persönlichen Worten an die Anfänge seiner Amtszeit und eindrucksvolle Ereignisse, etwa dem Vereinsjubiläum vor einigen Jahren. Der Verein sei in dieser Zeit stark gewachsen. Präsident Andreas Große-Hartmann dankte nicht nur dem scheidenden Kassierer für die geleistete Arbeit, sondern auch dessen Frau Christiane für die stetige Unterstützung der Vorstandsarbeit.

Zum Nachfolger im Kassiereramt wählten die Schützen Christian Leve . Präsident Andreas Große-Hartmann und Adjutant Stefan Linning wurden im Amt bestätigt.

Das vergangene Jahr hatte einiges zu bieten. Der Schützenpräsident erinnerte unter anderem an das Schützenfest, bei dem erstmals eine Kindergarde angetreten ist. Außerdem feierten die ehemaligen Majestäten ihr 30-jähriges Bestehen. Da sich in 2018 das Vogelschießen stark hingezogen hatte, konnte kein Hampelmann mehr ausgeschossen werden. Das holten die Schützen 2019 nach. Am Schützenfest-Freitag nach dem Aufbauen. „Das wurde so super von Euch angenommen, dass wir vom Vorstand beschlossen haben, dieses in der Zukunft beizubehalten“, kündigte er an und erntete sofort Applaus aus der Versammlung. Schriftführer Benedikt Aschhoff wusste zu berichten, dass die die Mitgliederzahl im letzten Jahr erstmalig leicht gefallen ist – um drei Mitglieder auf 372. Der letzte Kassenbericht von Helmut Zellerröhr war fast ausgeglichen. Und das, obwohl der Verein einiges in den Schützenplatz investiert hat. Unter anderem wurde ein fester Stromanschluss installiert.

Damit können auf dem Schützenplatz jetzt einfache Veranstaltungen durchgeführt werden. Der Präsident freute sich, dass in diesem Jahr neben zwei Abiturfeiern auch eine Hochzeit in Vohren gefeiert wird. Er berichtete zudem, dass für die kommenden drei Jahre ein neuer Vertrag mit dem Festwirt Jens Strotmann geschlossen wurde. Im Zuge dessen werden in diesem Jahr die Bierpreise um zehn Cent steigen.

Besuch erhielt die Versammlung vom Spielmannszug Sassenberg, in dem Königin Katharina Voss aktiv ist.

Da sie in diesem Jahr das 70. Lebensjahr vollenden, wurden Hubert Schwakenberg, Bernhard Osthoff und Bernhard Heitmann zu Ehrenmitgliedern des Schützenvereins ernannt.