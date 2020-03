Mut zu Veränderungen zu fassen, war die Kernbotschaft des diesjährigen Weltgebetstags der Frauen, den am Freitagabend Frauen der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde mit einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Johannes begingen. In Füchtorf hatten sich Frauen bereits am Nachmittag zum gemeinsamen Gebet getroffen,

Die Gebetsordnung unter dem Leitthema „Steh auf und geh“ wurde in diesem Jahr von Frauen aus Simbabwe verfasst. Das Musikensemble „musica piccola“ führte durch den musikalischen Teil.

Frauen aus dem Vorstand der katholischen Frauengemeinschaft KFD und des evangelischen Presbyteriums übernahmen die inhaltliche Gestaltung. Im Anschluss an den Gottesdienst war im Pfarrheim Gelegenheit, bei Gebäck und afrikanischem Senf das Land Simbabwe näher kennenzulernen, aber auch, sich Gedanken über Veränderungen in der eigenen Kirche zu machen, Stichwort: „Maria 2.0.“