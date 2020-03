Corona hält die Wehr nicht auf

„Wir wollen ein Signal setzen, dass man auch noch normal leben kann in dieser Zeit.“ Mit diesen Worten begrüßte Feuerwehrchef Matthias Freese am Samstagabend die Kameraden zur Jahreshauptversammlung beider Löschzüge der Stadt in Füchtorf. Kreisbrandmeister Heinz-Jürgen Gottmann hatte empfohlen, Feuerwehrversammlungen wegen des Coronavirus zu verschieben. Die Gefahr werde „im einen oder anderen Fall etwas hochgepuscht“, erläuterte Freese die Einschätzung der heimischen Wehr später. Eine wichtige Vorsichtsmaßnahme beherzigten die Sassenberger Blauröcke jedoch: In diesem Jahr mussten alle Beförderten und Geehrten ausnahmsweise auf den festen Händedruck der Wehrleitung verzichten.

Hervorragende Zusammenarbeit bei den Großbränden

Für beide Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr standen bei der Rückschau die beiden unmittelbar aufeinander folgenden Großbrände von Strohballen im August im Mittelpunkt. „Das war einer der längsten Einsätze, die wir je hatten“, hielt Freese fest und würdigte die „hervorragende Zusammenarbeit“ der Löschzüge. Der Einsatz habe gezeigt, dass sich das gemeinsame Üben lohne.

Bürgermeister Josef Uphoff kritisierte heftig, dass der Einsatz durch Brandstiftung mutwillig herbeigeführt worden war. „Der Einsatz der ehrenamtlichen Feuerwehr ist gefährlich“, stellte er ebenso wie Freese noch einmal deutlich heraus. Der Tod des jungen Kameraden im benachbarten Lienen, der durch eine Gasexplosion im Einsatz ums Leben gekommen war, habe den Feuerwehrmännern wieder bewusst gemacht, dass ihr Einsatz auch lebensgefährlich werden kann, sagte der Feuerwehrleiter.

„ Ich bin ein absoluter Durchschnittsfeuerwehrmann Ich bin ein absoluter Durchschnittsfeuerwehrmann “ Matthias Freese

„Ich bin ein absoluter Durchschnittsfeuerwehrmann“, schmunzelte Freese in Bezug auf die Statistik der Löschzüge. In Sassenberg tun 65 aktive Kameraden mit einem Durchschnittsalter von 37,5 Jahren Dienst. Die Ehrenabteilung umfasst 14 Kameraden. In Füchtorf liegt das Alter der 50 aktiven Kameraden mit 36,6 Jahren etwas niedriger, zwölf Blauröcke gehören der Ehrenabteilung an. Die Sassenberger Kameraden rückten 72 Mal aus, die Füchtorfer 49 Mal.

Ebenso wie sein Stellvertreter und stellvertretender Kreisbrandmeister Heinrich Otte schwor Freese die Kameraden darauf ein, die beständige Ausbildung, insbesondere im Bereich des Atemschutzeinsatzes, ernst zu nehmen.

Otte sprach aus Sicht des Kreises die geänderten Herausforderungen beim Flächenschutz an. Die Wehr müsse sich vermehrt auf Einsätze in Folge von Trockenheit oder Stürmen einstellen. Zudem mahnte er die Kameraden noch einmal, Gewalt gegen Einsatzkräfte tatsächlich anzuzeigen. „Die gibt es auch im Kreis Warendorf.“

Im vergangenen Jahr wurden sieben Feuerwehrleute neu aufgenommen, darunter vier bereits ausgebildete anderer Wehren. Zwei waren Frauen. Harald Borisch vom Löschzug Füchtorf wechselte in die Ehrenabteilung. Mit Gerhard Ellebracht, Bernhard Ostlinning und Heinz Hülsmann wurden gleich drei Feuerwehrleute für 50 Jahre Zugehörigkeit geehrt. Otte konnte die Ehrung in Gold für 35 Jahre im aktiven Dienst entgegennehmen. Markus Tönnemann, Hermann Baune und Tobias Pundsack wurden für 25 Jahre aktiven Dienst geehrt. 20 Mal sprach Freese Beförderungen aus. Zehn Kameraden erhielten besondere Auszeichnungen für die Teilnahme am Leistungsnachweis.