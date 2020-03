2500 Stunden ehrenamtliche Arbeit

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter dem DRK-Ortsverein. Im Mittelpunkt stand dabei das neue Vereinsheim an der Carl-Benz-Straße. Am Samstagabend lud der Vorstand zur Mitgliederversammlung ins Sportlerheim ein, um Bilanz zu ziehen und künftige Herausforderungen zu benennen.

Der DRK-Vorsitzende Norbert Ruhe appellierte dabei an die Verantwortlichen in Verwaltung und Rat der Stadt. „Auch Ehrenamtliche brauchen Anerkennung und Unterstützung. Die Zahl der ehrenamtlichen Stunden wird nämlich nicht weniger.“ Dies machte auch der von Meike Schwerter vorgelegte Jahresbericht deutlich. Insgesamt zählt das DRK vor Ort 540 Mitglieder, dem aktiven Zug gehören 23 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer an. Insgesamt legten die Aktiven mit ihren Fahrzeugen im letzten Jahr 4415 Kilometer zum Wohle der Allgemeinheit zurück. An zwölf Dienstabenden sei schwerpunktmäßig die Sanitäts- und Betreuungsdienstausbildung thematisiert worden. „Im Schnitt leistete jeder Einzelne von euch etwa 120 Stunden ehrenamtliche Arbeit. In Summe bedeutet das rund 2500 Stunden unentgeltliche Arbeit im DRK Sassenberg“, so Schwerter.

Ulla Picker und Raphael Klein seit 35 Jahren im DRK

Seit Anfang Februar kann das DRK auf ein relativ neues Fahrzeug zurückgreifen. Der KTW, ein Fahrzeug des Bundes, ersetzt den 26 Jahre alten bisherigen KTW, der seinerseits bereits 375 000 Kilometer zurückgelegt hatte. Zudem stehen in Zukunft 13 neue Melder zur Verfügung. Neu im Team der Aktiven ist Lukas Gausepohl. Ulla Picker und Raphael Klein wurden für ihre aktive Unterstützung ausgezeichnet. Das Duo ist bereits seit 35 Jahren dabei. Auch Christoph Ruhe (20 Jahre), Martin Lüffe (15 Jahre) und Franziska Ruhe (zehn Jahre) halten dem Ortsverein seit vielen Jahren die Treue.

Neben den Einsätzen bei Großveranstaltungen wie dem Allerheiligenmarkt zählt vor allen Dingen die Durchführung der Blutspendetermine zu den Kernaufgaben des Roten Kreuzes. Im vergangenen Jahr bot der Ortsverein neun derartige Termine in Sassenberg und Füchtorf an. Hinzu kamen eine Spendenaktion in Zusammenarbeit mit der Surteco GmbH sowie der Firma Stockmeyer. Insgesamt zählte das DRK 1346 Blutspender. „Das Ergebnis ist etwas rückläufig, 2018 waren es 1414 Spender. Erfreulich ist hingegen der Anstieg der Erstspenderzahlen; mit 77 Spendern konnten wir ein Plus von sechs Erstspendern verzeichnen.“

In diesem Zusammenhang betonte Norbert Ruhe die nach wie vor reibungslos ablaufende Arbeit des Teams um den Blutspendebeauftragten Thomas Kunstleve. Corona sei kein großes Thema, so Ruhe. „Diejenigen, die spenden möchten, gehen auch spenden.“ Ohnehin werde vor einer jeden Spende genau geprüft, ob der potenzielle Spender in der entsprechenden Verfassung sei.

Anerkennung für ihren Einsatz erfuhren die Rotkreuzler von Dirk Schöne „Sie helfen Menschen in Not. Das ist unheimlich wichtig“, dankte der stellvertretende Bürgermeister den Aktiven. „Ihr habt Werte, euch interessiert nur der Mensch.“

Traditionell verbindet der Ortsverein seine Mitgliederversammlung mit der Ehrung vielfacher Blutspender. Für 25 geleistete Spenden wurden Dominik Borgmann, Tobias Große Lengerich, Marina Middendorf, Norbert Ruhe, Thomas Schimweg und Thomas Stockhausen ausgezeichnet. 50 Mal spendeten bisher Raphael Bröckers, Tiemo Brosius, Birgit Düsterhus, Ilona Grotegut und Alfons Kretschmann den „Saft des Lebens“. Auf 75 Spenden kommen bis dato Dieter Benten, Rainer Kuhlage, Maria Nierkamp, Karsten Preuß und Brigitte Westbrink. Für stolze 100 Spenden – und damit 50 Liter Blut – wurden Laurenz Austermann, Andreas Kleine-Wächter und Karsten Schuckenberg geehrt. Als große Vorbilder in Sachen Blutspenden dürfen ohne Zweifel Siegfried Putzer und der DRK-Vorsitzende Norbert Ruhe bezeichnet werden, die bereits 125 Mal zu einer Spende bereit waren.