Einen Beitrag für Naturschutz und die Erhaltung der Artenvielfalt möchten die Jungjäger des Sassenberger Hegerings leisten. So traten sie an die Verantwortlichen mit der Idee heran, in Eigenregie 200 Nistkästen zu bauen. Die Vorstandsmitglieder begrüßten dieses große Engagement und sagten ihre Unterstützung zu. Und so schritten die Aktiven am Samstagnachmittag auf Hof Heseker zur Tat. Routiniert wurden jeweils 100 Nistkästen für Singvögel und 100 Kästen für Höhlenbrüter zusammengebaut. So könne „ein neues Zuhause für Familie Fink und Meise“ entstehen, wie die Initiatoren ihre Aktion betiteln.

Grundsätzlich geben die Jäger der Bevölkerung noch einige Tipps mit auf den Weg. Der Ansatz „viel hilft viel“ laufe oft ins Leere. Schließlich sei ein Abstand von mindestens zehn Metern von Nisthilfe zu Nisthilfe ratsam, um den Vögeln ein gewisses Revier zuzugestehen. Um die Kästen vor Regen zu schützen, sollten diese nach vorne überhängen. Idel sei eine Ausrichtung gen Osten oder Südosten, um die Tiere vor zu viel Sonne zu schützen. Die optimale Höhe für die Anbringung liege zwischen zwei und drei Metern.

Der Hegering bietet die Nistkästen ab sofort gegen eine Spende in Höhe von zehn Euro im Möbelhaus Brameyer, bei Blumen Strickmann und im Anglerfachgeschäft Sparenberg an. Neben der Finanzierung des verwendeten Baumaterials soll mit dem Erlös ein Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt durch den Hegering Sassenberg geleistet werden.

Im Rahmen der letzten Hegeringsversammlung hatte Norbert Schulze Vohren noch seinen Naturschutzbericht vorgelegt, wonach der Hegering Sassenberg im vergangenen Jahr 140 Kilogramm Saatgut verteilt habe (die WN berichteten). Eine Verwendung des Erlöses in diesem Bereich ist ebenfalls angedacht.