Mit ihren beiden großen Kirchenkonzerten in Füchtorf und Glandorf wussten die Aktiven des Musikvereins Ende des vergangenen Jahres zu überzeugen (die WN berichteten). Ein Eintritt wurde nicht erhoben, dafür jedoch um eine Spende gebeten. Dieser Bitte kamen die Konzertbesucher offenbar sehr bereitwillig nach. So hatten die Verantwortlichen des Musikvereins betont, einen Teil dieser Spenden für die Unterstützung der vereinseigenen Jugendarbeit zu verwenden. Der zweite Teil sollte für gute Zwecke gespendet werden.

Und so überreichten die Verantwortlichen am Donnerstagabend zwei Schecks in Höhe von jeweils 350 Euro. In Füchtorf darf sich der Caritasausschuss über diese Summe freuen. Mit der Spende wird das Angebot „Urlaub ohne Koffer“ unterstützt. In der Vergangenheit habe man häufig Kinder und Jugendliche unterstützt, nun wolle man auch ältere Generationen fördern, so der Vorsitzende Jan Böckenholt.

In Glandorf wird die katholische Pfarrgemeinde mit dem identischen Betrag bedacht. Hier sei ein neues Pfarrzentrum entstanden, wie deren Pfarrer Dieter Hagedorn berichtete. Noch seien die Außenanlagen nicht fertig hergerichtet. Auch beim Mobiliar bestehe noch Bedarf, so dass die Spende sehr willkommen sei.