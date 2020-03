Im Zweifel für den Angeklagten

Vor dem Amtsgericht Warendorf musste sich am Montag ein 19-jähriger Sassenberger verantworten. Laut Anklage hatte er am Abend des 2. November 2019, also während des Allerheiligenmarkts, einem Jugendlichen auf dem Mühlenplatz unvermittelt ins Gesicht geschlagen und diesen verletzt. Der Geschädigte ging in der Folge zu Boden. Besagten Schlag habe es gegeben, räumte der Verteidiger des 19-Jährigen ein. Allerdings könne von „unvermittelt“ keine Rede sein. Vielmehr habe der später Geschlagene seinen Mandanten aufgefordert, sich „für einen Zehner “ zu prügeln. Sein Mandant habe dies mehrfach abgelehnt und sich durch die Anwesenheit mehrerer Freunde seines Widersachers bedroht gefühlt und somit in einer Notlage befunden. Mit einem einzigen Schlag habe er sich zur Wehr gesetzt und danach umgehend den Ort des Geschehens verlassen.

Sein Kontrahent sagte aus, sich nicht mehr richtig erinnern zu können. Der Vorsitzende Richter befragte ihn, wie viel Alkohol er getrunken habe. „So, dass ich noch halbwegs gerade laufen konnte.“ Er habe eine Nacht im Krankenhaus verbracht und klage – vermutlich aufgrund des Sturzes – noch heute über Hörprobleme.

An diesem Punkt setzte der Verteidiger des 19-Jährigen ein. Er spielte einige Sprachnachrichten ab, die der Geschädigte am Morgen des 3. November seinem Kontrahenten des Vorabends geschickt hatte. „Wenn man sich um nen Zehner kloppen will, dann macht man das richtig.“ Er warf dem heute 19-Jährigen vor, „ehrenlos“ gehandelt zu haben. „Nicht mal meine Leute, die alle drumherum standen, haben Dich gekriegt.“ Der 17-Jährige bestätigte die Echtheit der Sprachnachrichten, erinnern könne er sich daran nicht. Ein Krankenhaus suchte er erst am Nachmittag des 3. November auf – und somit nach der morgendlichen Kontaktaufnahme.

Für mehr Klarheit konnten auch zwei geladene Zeugen nicht sorgen. Die Frage, wo genau sich die Konfrontation auf dem Mühlenplatz ereignete, blieb ebenso offen wie die Frage nach dem Grad der Alkoholisierung der Beteiligten. Einer der beiden Zeugen sagte aus, ein gutes Stück vom Geschehen entfernt gestanden zu haben, jedoch das Geräusch des Schlags vernommen zu haben. Dies wiederum bezweifelte die Staatsanwältin mit Verweis auf die laute Musik der „Raupe“. Der zweite Zeuge sagte unter anderem, er habe lediglich den Schlag gesehen, sein Freund habe jedoch nur „ein bisschen“ an der Lippe geblutet.

Die Staatsanwältin sprach von nicht schlüssigen Aussagen des Geschädigten. Sie beantragte – im Zweifel für den Angeklagten – einen Freispruch. Dafür sprach sich auch der Anwalt des 19-Jährigen aus. „Ein Täter-Opfer-Ausgleich kommt hier gar nicht infrage.“

„Wir haben verschiedene Darstellungen gehört“, fasste der Vorsitzende Richter zusammen. Darunter jene zweier Zeugen, die nur den Schlag, nicht aber die Vorgeschichte, wahrgenommen haben wollen. Er könne nicht sagen, ob sie falsch ausgesagt hätten, schloss jedoch mit klaren Worten: „Im Zweifel für den Angeklagten, hier sind die Zweifel sehr gering.“