Der Vorstand der KLJB Sassenberg-Dackmar hat sich verändert. Der Erste Vorsitzende Lukas Feidieker verlässt den Vorstand nach über sechsjähriger Zugehörigkeit. Anna Klaas scheidet nach zweijähriger Unterstützung aus und Anna Gausepohl verlässt das Team nach einem Jahr Engagement. Während Henning Kunstleve Erster Vorsitzender der Landjugend bleibt, tritt Finn Robecke die Nachfolge Feidiekers and und komplettiert den ersten Vorsitz. Im Amt des Zweiten Vorsitzenden wurde Marina Habrock, ehemalige Beisitzerin, gewählt.

Am vergangenen Samstagabend lud die KLJB Sassenberg-Dackmar ihre Mitglieder und Pastor Andreas Rösner zur jährlichen Generalversammlung ins Pfarrheim ein. Nach der Begrüßung durch den Ersten Vorsitzenden Lukas Feidieker und den warmen Worten Andreas Rösners ließen der Sportwart Finn Robecke und die Schriftführerinnen Amelie Zumbrink und Anna Gausepohl das Jahr Revue passieren. Besonders gut angenommen wurden Aktionen wie das Bowlen oder das „Pilse-sammeln“.

Die Kassiererinnen Carina Zumbrink und Sophia Ostkamp zogen eine positive Kassenbilanz. Geprüft wurde die Kasse durch Bernd Zumbrink und Kevin Meinersmann. Die Kassiererinnen Carina Zumbrink und Sophia Ostkamp bleiben beide im Amt. Auch Amelie Zumbrink behält das Amt der Schriftführerin inne und wird in diesem Jahr von Annika Bröckers unterstützt. Das Amt der Sportwartin übernimmt Lena Tiemann. Jan Klaas, ehemaliger zweiter Vorsitzender, wird sich als Getränkewart engagieren. Komplettiert wird der Vorstand durch die Beisitzer Laurenz Tarner und Jakob Hemkemeyer. Zuletzt behielt Bernd Zumbrink das Amt des Kassenprüfers inne und wird durch die neugewählte Christin Kuhlage unterstützt.

Gemeinsam mit allen Anwesenden wurde die Fahrt zum Diözesantag am 25. April beschlossen, der in Coesfeld auf dem Gelände der Firma Krampe Fahrzeugbau stattfinden wird. Neben dem Jugendgottesdienst mit Weihbischof Geerlings, wird es ein buntes Programm zur Feier des 70-jährigen Bestehens der KLJB im Bistum Münster geben. Abschließend wurde auf schon bald anstehende Termine verwiesen. Für alle Interessierten ab 16 Jahren steht am Mittwoch, 18. März, der Kennenlernnachmittag an. Am Samstag, 21. März, findet die Neuaufnahme statt. Am 11. April läuft die Holzsammelaktion für das Osterfeuer. Die Mitglieder werden Gehölz und Baumschnitt der Sassenberger zusammentragen. Anmeldungen zur Abholung nimmt Lukas Feidieker, 01 60/ 96 64 49 00, ab 17 Uhr entgegen.