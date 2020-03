Mehr Kompromisse finden

Im Anschluss an die FDP-Ortsparteitag am Dienstag fand das „Zukunftsforum Landwirtschaft“ statt. Moderator Johannes Philipper freute sich zu der Podiumsdiskussion drei Vertreter begrüßen zu dürfen: Milchbauer und Vorsitzender des WLV Warendorf, Hermann-Josef Schulze-Zumloh , Schweinehalter und Ackerbauer Bernd Burbank sowie den Landtagsabgeordneten Markus Diekhoff.

„Landwirtschaft und Politik haben sich ungesund voneinander entfernt“, meint Markus Diekhoff. Seit mindestens zwei Jahren würden die Landwirte an der Hauptkonfliktline politischer Auseinandersetzungen agieren. Erwartungen, die an Landwirte gestellt werden, seien unerfüllbar, und die Erfolge der Landwirtschaft würden oftmals unter den Teppich gekehrt werden. Seiner Meinung nach müsse man daher interfraktionelle Kompromisse finden, um die starke Landwirtschaft in NRW zu erhalten.

„ Wasser hat außerdem ein langes Gedächtnis. " Hermann-Josef Schulze-Zumloh

Im Zuge der Podiumsdiskussion haben die drei Vertreter verschiedene aktuelle Themen diskutiert. Die derzeitige Düngeverordnung und die Messstände wurden dabei von allen eher kritisch angesehen. Im Kreis Warendorf gibt es 15 Messstände, diese seien aber oft falsch platziert, ist sich Bernd Burbank sicher. Sinnvoll aufgestellt wären sie nur auf einem Acker, der mindestens 300m von jeglichen Höfen oder Firmen entfernt liegen würde, um äußere Einflüsse zu verringern. „Wasser hat außerdem ein langes Gedächtnis“, warf Zumloh ein. Früher wurde anders gedüngt, dass sei bis jetzt noch an den Wasserwerten erkennbar. Heutzutage würde man allerdings viel bewusster mit Düngemitteln umgehen und die Nährstoffe gezielter an die Pflanzen bringen. Da viele Aufzeichnungen der Messtände schon einige Jahre alt und aktuelle Verbesserungen nicht enthalten seien, könne man mit diesen Zahlen gar nicht richtig arbeiten, ist auch der Landtagsabgeordnete überzeugt.

Strafzahlungen der EU

Ein weiteres Diskussionsthema boten die EU Strafzahlungen, sowie die aktuelle Preispolitik. „Viele haben das Gefühl, Klöckner wolle die Landwirte mit einer Milliarde Euro für ein paar Jahre ruhigstellen“, berichtet Johannes Philipper. Bernd Burbank sieht die Bauernmilliarde zunächst nicht so negativ. Es käme darauf an, wofür das Geld verwendet werden soll. Sinnvoll wäre es seiner Meinung nach, in die Messstände zu investieren, statt die Summe unter den vielen Landwirten aufzuteilen. Auch Diekhoff sieht eine Ausschüttung des Geldes an jeden Bauern sehr skeptisch: „Es geht nicht darum mit noch mehr Geld zugekleistert zu werden.

Natürlich spielt der Handel bei der Preisgestaltung auch eine große Rolle, das Eingreifen der Politik in die direkten Preisverhandlungen, findet Schulze-Zumloh jedoch unvorstellbar. Über die Preisbildung sollten einzig und allein Angebot und Nachfrage entscheiden.

„ Bio-Siegel haben oft keine Vorteile für Tiere, und meistens genauso viele Nachteile, wie Vorteile. " Markus Diekhoff

Von Tierschützern häufig kritisiert wird auch das Tierwohl. Viele Menschen sind der Meinung, das Tierwohl könne nur durch Bio Siegel garantiert werden. Das sieht Markus Diekhoff als ganz und gar lächerlich an: „Bio-Siegel haben oft keine Vorteile für Tiere, und meistens genauso viele Nachteile, wie Vorteile.“ Tierwohl sei zudem Ansichtssache, findet Burbank. Tierschützer sprächen sich immer wieder gegen den Kastenstand der Säue aus, dass dadurch pro Wurf drei Ferkel gerettet werden können, werde meist nicht erachtet. Klar ist, „eine Landwirtschaft ohne Nebenwirkungen gibt es nicht. Wir Landwirte stehen vor unzähligen Zielkonflikten, diese gilt es offen anzusprechen“, erklärt Schulze-Zumloh. So würden offene Ställe zwar dem Tierwohl zu Gute kommen, gleichzeitig aber dem Klima schaden.

Entgegen vieler Bilder und Videos, gingen fast alle Landwirte sehr verantwortungsbewusst mit ihren Tieren um. Daher ist es sehr wichtig, darin waren sich die drei Vertreter einig, die Aufklärung zu intensivieren, um Manipulationen über Fernsehbilder und Co. aufzudecken und das Image der Landwirtschaft wieder ins positive Licht zu rücken. Zum Abschluss der Diskussion hatten die Anwesenden noch Gelegenheit, etwaige Fragen zu klären.