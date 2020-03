Die Absagenflut aufgrund des Coronavirus geht weiter. Ganz kurzfristig hat auch die Laienspielschar Füchtorf ihre Aufführungen des neuen plattdeutschen Theaterstücks „Döör an Döör met Alize“ absagen müssen. „Wir bedauern diesen Schritt, sehen aber aktuell keine Alternative“, teilt Thomas Elfenkämper mit. Für die Laienschauspieler ist dies natürlich eine herbe Enttäuschung, denn sie haben sich in den vergangenen Wochen sehr akribisch auf die Premiere am Sonntag vorbereitet und hatten sich auf ihre Auftritte gefreut. Der SC Füchtorf hatte gestern auf den letzten Drücker seine für den Abend vorgesehene Jahreshauptversammlung gecancelt.

Das gesellschaftliche Leben kommt zum Erliegen. Die KFD Sassenberg teilt mit: „Das kulinarische Frauenkino zum Equal Pay Day im Theater am Wall wird aufgrund der aktuellen Lage nicht wie geplant am 17. März stattfinden.“ Die DLRG muss ihren Trainingsbetrieb reduzieren, denn im Parkbad Versmold wird das Training sofort eingestellt. Ebenfalls abgesagt wurde der Mutter-Kind-Markt, der am Samstag, 28. März, von 11 bis 13 Uhr im evangelischen Gemeindehaus stattfinden sollte.

Die Auswirkungen sind auch im Sportbetrieb erheblich. „Der VfL Sassenberg wird mit sofortiger Wirkung in allen Abteilungen den Spiel- und Trainingsbetrieb einstellen“, teilte Martin Lüffe, Vorsitzender des VfL Sassenberg mit. Das gilt auch für den SC Füchtorf, der ebenfalls den Sportbetrieb vorläufig einstellt.

„Entscheidungen sind dazu da, nach Eintritt neuer Erkenntnisse auch in Frage gestellt zu werden“, sagt Daniel Benefader von der Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine. „Aufgrund der rasanten weiteren Entwicklung und der aktuell verschärften Präventivmaßnahmen können wir jetzt nicht mehr positiv davon ausgehen, dass sich die Lage innerhalb der nächsten Wochen derart entschärfen wird. Somit wird der Spargelfrühling verantwortungsbewusst nicht durchführbar sein. Daher haben wir uns heute dazu entschieden die Veranstaltung abzusagen. Gleiches gilt für den Planungsabend am kommenden Dienstag.“

Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine bittet alle Vereine, noch geplante Veranstaltungen sehr kritisch zu prüfen und Menschenansammlungen zu vermeiden.

Noch nicht abgesagt wurde bislang das Konzert der Gregorian Voices am 19. März in der Pfarrkirche. „Wir warten auf behördliche Anordnungen, vorher sagen wir nicht ab“, teilt der Veranstalter auf WN-Anfrage mit.