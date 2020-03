Anfang des Monats versammelte sich die Damengarde Gröblingen-Velsen bei einer ihrer Damengardistinnen zu Hause, um ihre Generalversammlung abzuhalten. Wichtige Themen hierbei waren unter anderem das bevorstehende Schützenfest Ende Juni, an dem die Damengarde ihr zehnjähriges bestehen feiern wird, sowie die Aufnahme von drei Neumitgliedern. Die Damengarde zählt somit 21 Mitglieder. Außerdem wurde Theresa Micke als neue Schießwartin in den Vorstand gewählt. Ob die „Tankstelle“ am 1. Mai wie gewohnt am Gröblinger Schützenplatz wie die letzten Jahre geöffnet ist, bleibt aufgrund der aktuellen Situation abzuwarten.