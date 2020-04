Wiedereröffnung unter Auflagen

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises und die Stadt Sassenberg haben etliche Anfragen nach Entsorgungsmöglichkeiten für Abfälle und Wertstoffe, vor allem Grünschnitt, am Recyclinghof der Stadt Sassenberg an der Kläranlage am Lappenbrink erreicht.

Der Recyclinghof der Stadt Sassenberg war seit Mitte März geschlossen. „Das war notwendig, um das Infektionsrisiko für die Bürgerinnen und Bürger sowie für unsere Kolleginnen und Kollegen zu minimieren“, erklärt Thomas Grundmann , Geschäftsführer der AWG.

Um diese Sicherheit weiterhin gewährleisten zu können, wurden für die Wiedereröffnung der Recyclinghöfe und Entsorgungspunkte klare Regeln aufgestellt. Nur unter deren Beachtung sei eine Anlieferung von Abfällen und Wertstoffen möglich. Öffnen wird der Recyclinghof der Stadt Sassenberg in der kommenden Woche (ab 20. April) an den gewohnten Öffnungstagen zu den gewohnten Öffnungszeiten jeweils donnerstags von 15 bis 20 Uhr sowie am letzten Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr. In diesem Zusammenhang wird auch die Grünabfallsammelstelle auf dem Schützenplatz in Füchtorf ab kommender Woche jeweils samstags von 10 bis 12 Uhr wieder geöffnet sein.

Die Regeln sehen vor: Einfahrt nur nach Aufforderung; pro Fahrzeug maximal zwei Personen; keine Hilfestellung durch das Personal; das Fahrzeug darf nur auf Anweisung verlassen werden; Minderjährige dürfen das Fahrzeug nicht verlassen; Abstand zu anderen Kunden und Personal jederzeit mindestens zwei Meter; an jedem Container dürfen sich maximal zwei Personen gleichzeitig aufhalten; Abfälle möglichst vorsortiert anliefern, um kurzen Aufenthalt zu ermöglichen; Abfälle sind zügig abzuladen; das Tragen von Mundschutz und Handschuhen wird empfohlen; den Anweisungen des Personals ist jederzeit Folge zu leisten.

Durch diese Zugangsbeschränkungen, die die Sicherheit gewährleisten, könne es zu entsprechenden Wartezeiten kommen, vor allem zu Beginn und gegen Ende der Öffnungszeiten. „Deshalb bitte ich dringend darum, noch einmal abzuwägen, ob die Notwendigkeit besteht, Abfälle unbedingt jetzt zu entsorgen“, unterstreicht Grundmann. „Sollte der Andrang zu groß sein, kann es sein, dass nicht alle Kunden bedient werden können.“

Die AWG geht davon aus, dass die Recyclinghöfe und Entsorgungspunkte offengehalten werden können. Es könne allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass tagesaktuelle Bedingungen vorübergehende Standortschließungen notwendig machten; zum Beispiel ein hoher Krankenstand, die Bildung von Menschenansammlungen oder weitergehende Einschränkungen wegen der Infektions-Lage.