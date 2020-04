Seit Wochen ziehen sich Veranstaltungsabsagen wie ein roter Faden durch die lokalen Meldungen. Und ein Ende ist noch nicht absehbar. So wird es in diesem Jahr zu Pfingsten ziemlich still bleiben im Sassenberger Brook. Per Videokonferenz hat der Vorstand des Fanfarenzugs Sassenberger Landsknechte am Sonntag schweren Herzens entschieden, die geplante 54. Pfingstmusikschau für dieses Jahr abzusagen, heißt es in einer Pressemeldung des Vereins.

Im nächsten Jahr 2021 sollen dann wieder wie gewohnt die Töne der zahlreichen Musikzüge zum 54. Mal in der Hesselstadt erklingen. Die geplante Jubiläumsmusikschau, die eigentlich im nächsten Jahr hätte stattfinden sollen, verschiebt sich somit auf das Folgejahr 2022; dann wird es die 55. Auflage der Pfingstmusikschau im Sassenberger Brook geben.

Die Probenarbeit soll – sobald es gemäß den Vorgaben der Bundes- und Landesregierung wieder gestattet ist – wie gewohnt mittwochs und freitags in der Sekundarschule im Herxfeld stattfinden.