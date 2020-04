Leistungsgedanke ist nicht wichtig

Sassenberg -

Wie in allen Sportabteilungen so ruht auch bei den Handballern der Jugendspielgemeinschaft Sassenberg/Greffen (JSG) derzeit der Betrieb. Normalerweise tummeln sich rund 120 Kinder in neun Mannschaften an den verschiedenen Trainingsabenden in der Halle. „Wir sind noch da und freuen uns umso mehr, wenn es wieder losgeht“, versichert Jugendwartin Annika Kattenbaum.