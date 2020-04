Wie in den letzten Jahren, wurde auch dieses Jahr wieder eine Brutmaschine mit sieben Hühnereiern im St.-Marien-Kindergarten Füchtorf aufgestellt. Noch mit der Hoffnung, dass man nach den Osterferien den Kindergarten aufmachen könnte, wurde die Brutmaschine so angestellt (dreiwöchige Brutzeit), dass die Kinder gleich was zu beobachten hätten.

Leider kam alles anders und der Kindergarten ist noch geschlossen, aber die Küken sind geschlüpft und zwar alle sieben. Die Kinder wurden über den erfolgreichen schlupf per E-Mail und natürlich mit einigen Bildern informiert.

Jetzt besteht die Möglichkeit für Kinder, die Küken wenigstens durch das Fenster zu beobachten. Das Gehege steht auf einem Tisch am Fenster des Turnraumes. Ebenso sind Bilder der Küken und deren Eltern aufgehangen.

Es waren schon viele Familien am Kindergarten, um sich die Küken anzuschauen und es auch gleich mit einer Radtour zu verbinden. Die Kinder freuen sich sehr über die Küken und haben so wieder schöne und erfreuliche Nachrichten bekommen. Nun bleiben die Küken noch ein bisschen da, bevor sie dann in den Hühnerstall kommen.