Der Containerstandort an der Düsbergstraße ist schon lange ein Ärgernis, denn der eingezäunte Platz wird immer wieder vermüllt. Darum hatte die FWG den Antrag gestellt, dort einen Unterflurcontainer ähnlich dem am Schulzentrum einzurichten. Zudem sollte in der Übergangszeit eine Videoüberwachung erfolgen. Die CDU hatte ebenfalls beantragt, das Gelände mit einer Kamera zu beobachten. Bürgermeister Josef Uphoff wies aber darauf hin, dass dies aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist. „Wir ziehen den Antrag zurück und lassen die Sache rechtlich überprüfen“, sagte Rüdiger Völler (CDU). Den FWG-Antrag begrüßte er, wies aber darauf hin, dass der Einwurf für die Papiercontainer sehr klein sei. Zudem müssten auch die Container der Kolpingsfamilie und der AWG berücksichtigt werden. „Die Idee ist sehr gut, aber nur, wenn alle Probleme angepackt werden.“

Christian Borgmann (CDU) empfand die Lösung als zu teuer und hatte eine preiswertere Alternative parat: „Wir sollten die Zäune abbauen, dann fühlen sich die Leute nicht unbeobachtet.“ Das unterstützte Franz-Josef Linnemann (FWG): „Das sehen wir genauso, und das hebt ja unseren Antrag nicht auf.“

„Wir sind ja alle beieinander, aber es ja wirklich schade, dass wir überhaupt darüber reden müssen“, bedauerte Alfons Westhoff (CDU), dass es Bürger gebe, die sich nicht an die Spielregeln halten. Letztlich entschied sich der Rat einstimmig dafür, die Umzäunung zu entfernen. „Dann muss der Bauhof jetzt Holz sägen“, schmunzelte Uphoff, der zudem als Auftrag für die Verwaltung eine Überprüfung der Realisierbarkeit der Unterflurcontainer mitnahm.