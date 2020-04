Die politische Arbeit muss auch in Zeiten der Corona-Pandemie weitergehen. Am Dienstag trat zum ersten Mal seit Ausbruch des Virus der Rat der Stadt Sassenberg zusammen. Dazu wurde der gesamte Sitzungssaal genutzt und die Tische im entsprechenden Sicherheitsabstand aufgestellt. „Das sind ungewöhnliche Umstände, aber wir wollen die Hygienestandards einhalten“, sagte Bürgermeister Josef Uphoff . Sein besonderer Dank ging an Hausmeister Thomas Storck, der den Saal entsprechend vorbereitet hatte.

Zur umfangreichen Tagesordnung gehörte einmal mehr das Thema Windkraft. Die FWG hatte im vergangenen Jahr den Antrag gestellt, die Höhenbegrenzung für Windräder aufzugeben. Dieser Antrag wurde vom Infrastrukturausschuss im Januar beschlossen. Die Hoffnung der FWG bestand darin, über diesen Weg zu zeigen, dass die Stadt der Windkraft genügend Raum gibt.

Doch die Realität sieht anders aus, wie Bürgermeister Josef Uphoff in der Ratssitzung mitteilte. „Wir hatten ein Erörterungsgespräch bei der Bezirksregierung, ob durch den Wegfall der Höhenbegrenzung substanziell Raum gegeben werde. Die Bezirksregierung sieht das nicht so.“ Das grundsätzliche Problem der Anpassungspflicht sei damit also nicht zu lösen. Rudi Völler ( CDU ) sah sich bestätigt. „Das ist genau das, was ich gesagt habe. Es ist schade, aber es ist so.“

Franz-Josef Linnemann (FWG) war sichtlich nicht erfreut. „Ich finde das sehr enttäuschend. Es wird behördlicher Druck aufgebaut, und das bei der unsicheren Gesetzeslage. Wir müssen es dann wieder ausbaden.“ Linnenmann wollte daher wissen, wie das Michael Ahn vom Planungsbüro Wolters und Partner sehe. „Das Büro teilt die Rechtsauffassung“, versicherte Uphoff. Linnemann ließ aber nicht locker: „Wir müssen Rückgrat zeigen. Es wird immer jemand klagen.“ Aber der Bürgermeister ließ sich hier nicht beirren. „Ich bin da nicht ganz bei Ihnen. Im Ergebnis drehen wir uns seit drei Jahren um den Berg, aber die Maus ist noch nicht geboren.“

Martin Arenhövel (CDU) schlug vor, die alten Planungen wieder auszunehmen. Bürgermeister Uphoff machte noch einmal deutlich: „Es gibt eine Anpassungspflicht. Der Regionalplan ist da eindeutig.“ Johannes Philipper (FDP) schlug vor, einmal mehr auf Zeit zu spielen. „Es besteht großer Unmut, weil nicht nicht so planen können, wie wir wollen. Aber die Bezirksregierung gibt ja nicht das Tempo vor.“ Für Uphoff war dies „sehr dünnes Eis“, denn es dürfe keine absichtliche Verzögerung geben. Das Fehlen der Akzeptanz in der Bevölkerung sah Alfons Westhoff (CDU) als Problem. „Wir müssen die Menschen mit ins Boot holen, die in der Nähe wohnen und ein Einvernehmen der Nachbarn einholen.“

Josef Uphoff zeigte sich abschließend bereit, ein weiteres Mal eine Rechtsgrundlage einzuholen, obwohl die Sache für ihn eindeutig ist. „Die Rechtssprechung ist sehr klar. Wir haben Anpassungspflicht und wir dürfen nicht schuldhaft verzögern.“