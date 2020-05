Viele Bürger leiden unter den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, die zum Beispiel Kurzarbeit oder sogar Arbeitslosigkeit mit sich bringen. Kindertagesstätten, Tagespflegeeinrichtungen und Schulen sind seit dem 16. März geschlossen, um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Es wird eine Notbetreuung für Kinder von Eltern angeboten, die die zentralen Funktionsbereiche des öffentlichen Lebens sicherstellen. Seit der Schließung der Einrichtungen wurde immer wieder die Frage an die Stadt Sassenberg herangetragen, ob weiterhin Beiträge für den Besuch der OGS und Vor- und Übermittagsbetreuung gezahlt werden müssen.

Der Rat beschloss am Dienstag, dass aufgrund der aktuellen Lage der Elternbeitrag für die außerschulischen Angebote der OGS und Vor- und Übermittagsbetreuung an der Johannesschule für den Monat April nicht erhoben werden. Dies gilt auch für die Folgemonate, soweit die Kinder noch nicht wieder am Schulbetrieb teilnehmen können.

Die bereits von den Eltern gezahlten Beiträge für den Zeitraum 16. bis 31. März werden erstattet. Außerdem soll auch auf eine Beitragserhebung für die Notbetreuung verzichtet werden.

Die Zahlungspflichtigen, die eventuell bereits von den gravierenden finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise betroffen sind, erfahren so eine sofortige finanzielle Entlastung.

Für den städtischen Haushalt entstehen bei einer Aussetzung monatliche Mindererträge von rund 4000 Euro. Das Land NRW hat angekündigt, 50 Prozent der Einnahmeausfälle für April 2020 zu erstatten. Für weitere Monate ist noch nichts bekannt.