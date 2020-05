Einkaufen und E-Auto aufladen

Seit einigen Tagen können Kunden beim Lidl nicht nur einkaufen, sondern ganz nebenbei auch noch ihr Elektro-Auto aufladen. Auf dem Parkplatz an der Schürenstraße ist eine Elektroladesäule installiert worden, die für maximal 60 Minuten kostenlos genutzt werden darf. Das gibt genügend Zeit für einen ausgedehnten Einkauf. Aber auch kürzere Ladezeiten machen durchaus Sinn, wie Lidl in einer Pressemitteilung schreibt: „Je nach Standort und Fahrzeugtyp können die Nutzer von E-Fahrzeugen beispielsweise während eines 30-minütigen Einkaufs in der angrenzenden Lidl-Filiale die Reichweitere ihres Fahrzeugs um bis zu 200 Kilometer steigern.

„ Um die Mobilitätswende in Deutschland voranzubringen, müssen wir den Menschen die Sorge vor einer begrenzten Reichweite nehmen. Um die Mobilitätswende in Deutschland voranzubringen, müssen wir den Menschen die Sorge vor einer begrenzten Reichweite nehmen. “ Wolf Tiedemann

Lidl investiert in den flächendeckenden Ausbau von Elektromobilität: Innerhalb eines Jahres sollen rund 400 Lidl-Filialen mit Ladesäulen für Elektrofahrzeuge ausgestattet werden, an denen die Kunden Strom aus erneuerbaren Energien tanken können. Dadurch wird Lidl zum Betreiber des größten E-Ladenetzes im deutschen Lebensmitteleinzelhandel sowie zum Treiber für Innovation und Klimaschutz.„Um die Mobilitätswende in Deutschland voranzubringen, müssen wir den Menschen die Sorge vor einer begrenzten Reichweite nehmen. Daher ist der flächendeckende Ausbau unserer Ladeinfrastruktur ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Elektrofahrzeugen und eine Investition in die Mobilität von morgen“, erklärt Wolf Tiedemann , Geschäftsleiter Zentrale Dienste bei Lidl Deutschland.

In Deutschland sind derzeit 208 Ladestationen in Betrieb, weitere 120 werden derzeit installiert. Im Kreis Warendorf besitzt Sassenberg die erste Ladestation. Ab sofort werden Neubauten obligatorisch mit einer E-Ladesäule ausgestattet und auch im Zuge einer Modernisierung erhalten Filialen eine Stromtankstelle. Langfristig werden möglichst viele Standorte mit mindestens zwei Ladepunkten ausgestattet. Darüber hinaus wird Lidl ab sofort an zusätzlichen Filialen in Autobahnnähe sowie in ländlichen Regionen weitere Ladestationen errichten.Auf diese Weise wird die maximale Entfernung zwischen zwei Lidl-Ladesäulen deutlich verringert. „Mit diesem Schritt erreichen wir, unser Ladenetz in Deutschland so zu verdichten, dass die maximale Fahrtstrecke zwischen zwei Lidl-Ladesäulen 50 Kilometer beträgt. Durchschnittlich werden es sogar unter 20 Kilometer sein”, sagt Tiedemann.

Die Kunden können sowohl Wechsel- als auch Gleichstrom (AC und DC) in verschiedenen Leistungsklassen laden. In Sassenberg gibt es eine 50 kW DC-Ladesäule, die sowohl AC als auch DC bietet. Auf der DC-Seite findet der Kunde die üblichen Anschlüsse CCS und CHAdeMO.