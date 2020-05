Nach mehr als vier Wochen Schließung hat die Bücherei St. Mariä Himmelfahrt in Füchtorf mittlerweile wieder geöffnet. Durch die Vorgaben aufgrund der Corona-Pandemie erfolgen die Rückgabe und die Ausleihe der Medien „kontaktlos“.

Und so funktioniert es: Vor dem katholischen Pfarrheim in Füchtorf ist eine Wartezone eingerichtet. Für die Rückgabe der ausgeliehenen Medien stehen Kisten bereit, die Ausgabe der Medien erfolgt hinter einer Schutzfolie.

Die gewünschten Medien werden „auf Zuruf“ der Leser durch die Mitarbeiterinnen der Bücherei herausgesucht. Alternativ werden auch Medien, die zuvor von den Lesern im Online-Katalog ausgewählt und aufgeschrieben wurden, ausgegeben.

Der Online-Katalog kann durch alle am Angebot der Bücherei interessierten Leser unter https://openportal.bistum-muenster.de/sassenbergeingesehen werden. Stöbern ist dort ausdrücklich erlaubt.

Für alle, die gerne lesen oder Hörbücher genießen, ist die Bücherei Füchtorf, Kirchplatz 5, am Donnerstag von 15bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Auch eine Anmeldung für die Teilnahme an libell-e.de für alle Freunde von e-books und e-audios ist möglich.